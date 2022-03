El veganisme és un estil de vida que cada vegada comparteixen més persones. Es tracta de viure en harmonia amb tots els animals excloent totes les formes d’explotació i crueltat animal tant en l’àmbit alimentari com en qualsevol altre. Les persones veganes adopten nous comportaments diaris per seguir aquesta filosofia, com deixar de consumir productes de provinença animal per evitar el maltractament que aquests pateixen durant el procés, i els efectes que la seva producció desencadenen.

Gràcies a les xarxes socials aquest moviment es troba en un moment de màxima expansió. Els usuaris a les xarxes tenen accés a tota mena d’informació sobre el tema i cada vegada hi ha més demanda i més opcions veganes. A Instagram #vegan és un dels hashtags més utilitzats i són nombrosos els perfils de creadors de contingut vegà que podem descobrir.

Vols saber quins comptes seguir? Hem fet un recull de 10 perfils que practiquen el veganisme a l'Estat i que no et pots perdre:

@carlotabruna

Carlota Bruna és una jove activista, dietista - nutricionista i escriptora de dos llibres: Camí a un món vegà (2019) i Som l’última generació que pot salvar el planeta (2020). Carlota també ha creat Macaranda, un servei amb el que distribueixen fruita i verdura de temporada, local i ecològica als seus clients. Al seu perfil d’Instagram promou el veganisme i dona visibilitat a diversos projectes com Stop Finning Espanya, iniciativa per frenar la matança de taurons.

@ally_viamalama

Ally Vispo és una activista, creadora de contingut i escriptora. Actualment, treballa a temps complet com a creadora de contingut sobretot al seu perfil d'Instagram, on parla de sostenibilitat, com portar una vida zero waste, moda ètica, bellesa lliure de crueltat animal, i sobre ioga, que és una de les seves passions. L'any 2017 va crear 'Café en Viamalama', podcast on tracta aquests temes i entrevista a persones relacionades amb el veganisme. Un dels seus últims projectes és Patreon, una web que ha creat on ofereix contingut audiovisual exclusiu, un episodi del seu podcast addicional, i accés a un servidor de Discord, entre altres serveis a canvi d'una petita contribució econòmica que pot ser de tres, cinc o deu euros.

@ibaivegan

Ibai Alonso és un activista i advocat, i ha escrit un llibre sobre el veganisme i la història dels drets dels animals que surt a la venda a l'abril d'aquest any, 'La era del veganismo'. El jove utilitza el seu perfil a la plataforma per reivindicar l'activisme pels animals i visibilitzar la realitat rere la producció dels productes carnis. Ibai també va crear 'Animales Humanos' l'any 2019, un podcast a YouTube on entrevista a persones veganes i no veganes i tracten diferents temes relacionats amb aquest moviment. En el seu últim capítol parla amb Ana Belén Medialdea, psicòloga especialitzada en la teràpia breu estratègica, amb qui parla sobre temes d'actualitat i la salut mental.

@guakame

Guakame va ser creat per una parella d'influencers valencians, Christian Tomás i Jonan Wiergo. Un dels primers projectes de la parella va ser crear un ebook, 'Carne Vegetal' (2020), on podem trobar 12 receptes per crear carns vegetals. En el perfil de Guakame creen receptes veganes molt innovadores que destaquen sobretot per la seva presentació gràfica i la fotografia. A part de compartir les receptes, de tant en tant cedeixen el compte a altres persones veganes perquè mostrin el seu dia a dia als seguidors del perfil i puguin veure diferents punts de vista. Guakame no s'ha quedat rere la pantalla, i els joves han obert un restaurant físic on serveixen plats propis i on els clients queden bocabadats tant pels resultats de les receptes com per l'ambientació del restaurant valencià.

@claufernandezm

Claudia Fernandez promou el veganisme, la compra de segona mà i la importància de la salut mental al seu perfil. La jove valenciana dóna consells sobre com iniciar-se en el món vegà i visibilitza a botigues i mercats de segona mà d'arreu d'Espanya. També parla de l'alimentació intuïtiva i de la salut mental, i ha creat la comunitat Easy Vegan a través d'on ella ajuda a les persones qui s'hi subscriuen a començar a portar una dieta vegana i sana tant pel cos com per la ment.

@veganeando

Miriam Fabà és una xef de cuina vegana i escriptora de llibres de receptes. Un dels seus últims llibres és 'Veganeando', on l'autora mostra 80 receptes veganes de tota classe. Al seu perfil d'Instagram comparteix nombroses receptes i el seu procés, consells per cuinar i una mica el seu dia a dia. La catalana també té un curs en línia, 'Diseña tu menú vegano', on ensenya a crear menús totalment vegetals a través de vídeos i ebooks.

@david_veggiehappy

David Veggie és un activista que comparteix a les seves xarxes el seu estil de vida. Explica com porta una vida sostenible, vegana i com educa a la seva filla seguint una criança conscient.

@bruno.leon_

Bruno León és un activista transsexual vegà, que promou el veganisme i dona visibilitat al seu col·lectiu a partir de la seva experiència i la d'altres persones. Ha iniciat dos projectes relacionats amb els dos temes: 'malasmaneras' i el podcast 'Andar con Bruno'. El primer projecte l'ha creat junt amb la seva parella Kenia. Es tracta d'una marca de roba "política, feminista, transiclusiva i antiespecista", així és com la descriuen. Per altra banda, el podcast se centra més en la transsexualitat i en ell parla amb persones trans de les seves vivències i transicions mentre caminen per la muntanya.

@lavacastyle

Lavacastyle és una il·lustradora activista. Crea publicacions que parlen sobre injustícies, informatives i reivindicatives per conscienciar sobre l'impacte de l'ésser humà en el món animal i les comparteix en el seu compte. L'artista també fa il·lustracions per encàrrecs i té una web on ven penjolls, roba i les seves obres.

@elveganomarrano

Miquel Cuenca és qui porta el perfil de @elveganomarrano. En el compte comparteix tot de receptes fàcils veganes, gustoses, i com ell diu "marranes". El català fa valoracions sobre tots els productes vegans que troba als supermercats i els ensenya als seus seguidors.