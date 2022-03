Avui els amants de la nostàlgia tecnològica i dels videojocs tenen molt a celebrar. La companyia japonesa Nintendo commemora cada 10 de març el "Mario Day", una data que no té res a veure amb l'aniversari de l'arribada del rostre més famós de la història dels videojocs. De fet, aquesta jornada neix del joc de paraules "Mar10" en el calendari anglosaxó. Combinació similar que s'utilitza, també, en una de les majors festivitats cinematogràfiques com és el Dia d'Star Wars: el 4 de maig (May 4).

El lampista, que és un símbol per a tota la indústria dels videojocs, no fa gaire que té una data pròpia commemorativa. Almenys de manera oficial. Ens hem de remuntar sis anys enrere, quan al 2016 Nintendo va adoptar aquesta jornada creada per un grup d'aficionats a Mario Bros temps enrere. Des de llavors, la companyia japonesa, que va fer oficial la diada amb un divertit vídeo, aprofita per preparar esdeveniments i ofertes relacionades amb la icona.

El 2017, Nintendo va començar amb les ofertes i descomptes. A més va col·laborar amb l'organització sense ànim de lucre, Starlight Children's Foundation. Un any després, el 2018, la companyia va voler anar més enllà rendint homenatge a la sèrie de videojocs "Super Mario" amb un esdeveniment a l'app Google Maps on es podia canviar l'avatar habitual pel kart del lampista. El 2019, es va continuar amb la tradició de les ofertes a la botiga en línia de Nintendo, on els usuaris rebien el doble de punts de fidelització si utilitzaven un codi especial abans de comprar algun videojoc de Mario Bros.

En el seu cinquè any, el 2020, Nintendo va preparar una gran sorpresa i va presentar la col·laboració amb LEGO. Amb aquesta, el famós lampista va tenir una figura interactiva en format LEGO. A més, van haver-hi noves i millors ofertes en els diversos videojocs de l'univers Mario. Unes promocions que es van repetir l'any passat amb descomptes en els jocs Super Mario Maker 2, Mario Tennis Aces o Super Mario Party. Enguany, algunes cadenes de botigues de videojocs s'han afegit a la jornada i han aprofitat per realitzar promocions com aconseguir el triple de punts de fidelització, sortejar algun videojoc a través de les xarxes socials.