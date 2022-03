La xarxa social TikTok és una de les més utilitzades, sobretot entre els joves de tot el món. I part de la gràcia d'aquesta plataforma consisteix en ballar i seguir els 'trends' (o reptes del moment) amb unes certes músiques de fons. D'aquí n'han sortit grans èxits musicals, popularitzats dins de TikTok i, després, monetitzats a Spotify, Youtube i altres plataformes musicals. En aquest article recollim els temes que més sonen ara mateix als vídeos dels 'tikokers'. Si els escoltes a la ràdio, ja sabràs d'on han sortit.

Una Noche en Medellín

Cris MJ és un cantant xilè que tot publicar senzills des del 2019, no ha estat fins aquest 2022 quan ha tastat la fama, i no poca. El motiu, l'èxit recollit a TikTok per la cançó 'Una Noche en medellín', publicada fa tant sols dos mesos i que ha pujat fins als llocs més alts dels rànquings musicals de Mèxic, Argenina, Espanya i també del seu país. A Spotify s'ha 'colat' entre les 30 cançons més escoltades a nivell mundial.

Desesperados

Rauw Alejandro, actual parella sentimental de Rosalía i propietari des de fa poc del mas de la Morera de Manresa, triomfa a TikTok gràcies a 'Desesperados', una composició que juntament amb juntament amb Chencho Corleone va publicar el 9 de desembre del 2021. Se la pot trobar dins de l'àlbum 'Vice Versa'.

Cornfield Chase

Tot i ser una cançó que va veure la llum el 17 de novembre del 2020, actualment sona amb força a TikTok. S'utilitza, sobretot, en vídeos emotius. El seu autor, Hans Zimmer, és un cantant alemany que té una prolífica i premiada carrera musical (va aconseguir l'Oscar a la millor banda sonora el 1995). 'Cornfield Chase' forma part de l'àlbum 'Intelestelar'.

Love you so

'Love you so' és una altra cançó amb forces anys, però ben viva. Va ser publicada pels artistes The king khan i BBQ show el 2005. Ara està de moda gràcies als diferents reptes, en aquesta ocasió divertits, que hi ha a la plataforma de TikTok.

Cayó La Noche

Composada per l'artista 'La Pantera' amb la col·laboració de 'Quevedo i Juseph', Cayó 'La Noche' va ser publicada el 26 de juny de 2021, quan va tenir una rebuda espectacular entre el jovent. Actualment, segueix entre les cançons més escoltades a escala mundial.

La zona

Publicada el 29 de febrer del 2020 pel mundialment conegut Bad Bunny dins de l'àlbum 'YHLQMDLG' (aquest treball va debutar directament al número 2 del Billboard 200 dels Estats Units). A TikTok, el tema continua en forma i demostra perquè Bad Bunny (Benito Martínez) és un dels artistes del pop llatí més condecorats, amb un premi Grammy inclòs.

Che la luna

'Che la luna' és una cançó alegre que va veure la llum per primera vegada el 1927, interpretada per Paolo Citorello. És un dels èxits actuals de la plataforma més antics. Té un 'trend' propi, que consisteix en llistar curiositats o paradoxes de la vida al ritme de la música i fent el gest 'ma che' tan característic dels italians.

2/catorce

'2/catorce' és la segona cançó de Rauw Alejandro que apareix en aquest article. Es va llançar al mercat el 14 de febrer de 2021, i un any després ningú la pot destronar a TikTok. El tema s'ha fet molt popular entre els 'tiktokers' perquè amb ella intenten imitar un moviment que el cantant sol fer als seus concerts.

Saoko

'Saoko papi, saoko' és el què tothom canta. Rosalía també té un lloc a la llista del que més sona ara mateix a TikTok. La cançó és recent, del 4 febrer de 2022, i tot i que va generar un cert enrenou els dies posteriors a la seva publicació per un possible plagi d'un tema del 2004, el cert és que és una de les més escoltades a nivell mundial.