Somiar que la teva parella et posa les banyes és dolorós i angoixant. De fet, quan et despertes, segurament li donis voltes i fins i tot arribis a teoritzar si es tracta d'una senyal inconscient. Et planteges seriosament la possibilitat que el teu xicot/xicota t'estigui enganyant amb algú. Però, què significa exactament? Ens hem de preocupar? Ho comentem a la nostra parella? Tot i que els somnis, somnis són, hi ha alguns motius que fan que somiïs amb això.

Si ets en una situació en què notes que hi ha un allunyament amb la teva parella o tens sospites que realment t'estigui posant les banyes, és molt probable que tinguis aquest tipus de somnis. El problema, però, és que no fan res més que retroalimentar la negativitat dins de la parella i les sospites. Sentiments que l'únic que faran és que et sentis encara més allunyat de l'altre. Cal tenir present que els somnis són més simbòlics que no pas profètics.

D'altra banda, l'analista de somnis Lauri Quinn Lowenberg explica a la revista Bustle que aquest tipus de fantasies sí que ens poden ser útils per veure quins problemes hi ha a la relació. Segons ella, un sentiment d'inseguretat descontrolat és la causa més probable d'aquest tipus de malsons. De fet, somiar amb la traïció és una de les cinc causes més comunes entre els seus clients.

El primer que has de fer davant aquest tipus de somnis és mantenir la calma i evitar que la llavor de la desconfiança es quedi dins teu. Sense caure en la paranoia, és bo que et plantegis els possibles motius que t'han dut a somiar que la teva parella t'és infidel, ja que, com hem comentat abans, segurament respongui a una inseguretat.

La clau és saber si és una inseguretat teva que portes temps arrossegant, si hi ha algun tema espinós en la relació que et fa por parlar i per això et notes distanciats, o si directament, si realment estàs començant a sentir gelosia per l'aparició d'una tercera persona.

Un altre pas important, si realment es repeteixen aquest tipus de somnis i afecten el teu estat d'ànim, és comentar-ho a la teva parella. D'aquesta manera evitaràs la sensació de distanciar-te encara més, ja que seguir patint aquest tipus de somnis et pot generar un sentiment d'adversió o enuig cap a la teva parella sense motiu real.