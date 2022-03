Molt pocs minuts després del final de la golejada del Barça contra el Reial Madrid al Bernabéu per 0-4 en l’últim clàssic de la temporada, Gerard Piqué va agafar el seu telèfon per penjar un nou tuit al seu perfil en relació al resultat del matx. En el missatge, que no va directament relacionat amb el Madrid, però sí amb l’excepcional victòria contra els blancs, el central blaugrana escribia: «‘We are back’» (en català, «Hem tornat»).

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de marzo de 2022 Un missatge simple, però de molt significat després del gran partit del Barça, segurament el millor de la temporada per part de la plantilla de Xavi Hernández. El Barça està a 12 punts del Madrid i empatat amb l’Atlètic a la Lliga, tot i que amb un partit menys, i a tres punts d’empatar amb el Sevilla en la segona posició.