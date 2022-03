Després de dos anys marcats per una gala atípica dels Premis Oscar, el públic ha reprès amb força les seves ganes de broma amb la catifa vermella i la cerimònia de la 94a edició dels guardons. Mentre les estrelles es passejaven pel Dolby Theatre de Los Angeles, els internautes feien broma sobre alguns inesperats personatges a les xarxes socials.

the sandworm from dune has arrived on the red carpet pic.twitter.com/jbV7eC7zMj — Funny Or Die (@funnyordie) 27 de marzo de 2022

Els usuaris de les xarxes socials, fidels a les tradicions, no perdien ni un minut a afanyar-se amb els mems, però el que havia d'arribar donaria per al més gran conjunt de bromes gràfiques de la història d'uns premis de cine. I és que Will Smith es convertia en protagonista total de la nit d'aquest diumenge i no per l'estatueta que, per fi, l'intèrpret d''El método Williams' s'emportava a casa, sinó per la tremenda bufetada que clavava a Chris Brown per fer una broma sobre l'alopècia de la seva dona. Les rialles no s'han fet esperar. Passeu i vegeu:

No se bien que pasó pero Will Smith y Chris Rock recrearon el meme de Batman y Robin en los #Oscars pic.twitter.com/cDKlamLUXv — Rodrigo Daniel ®️ (@Rdelavarga) 28 de marzo de 2022

nicole kidman me representa cuando vi a will smith enojarse pic.twitter.com/jpfbBHvyI6 — ◟ lu harry’s house (@hrryfairyhabit) 28 de marzo de 2022

Chris Rock siguiendo con su presentación después del putazo que le dio Will Smith #Oscars pic.twitter.com/knCxtJQaY9 — . (@AlejanBritoR) 28 de marzo de 2022