Gerard Piqué és el gran protagonista a les xarxes d'aquestes darreres hores per la seva sucosa entrevista al canal 'The Wild Project' del manresà Jordi Wild a 'YouTube'. El jugador va aprofundir ahir l'actualitat del Barça, la seva mala relació amb Bartomeu i la renovació de Dembélé, i també va abordar altres temes delsque se'n parlaran molt.

Un dels moments àlgids va ser quan va parlar dels sentiments que li desperta l'Espanyol, admetent que és l'equip el motiva més, fins i tot superant el Reial Madrid. "Volia que l'Espanyol pugés a primera per tornar a jugar al seu camp. Ni el sexe és comparable amb la sensació de jugar al seu estadi", va dir el central. Piqué va afegir que “gaudeixo molt quan veig les seves cares desencaixades dels seguidors de l'Espanyol i ric, aquesta ràbia continguda que tenen... És bonic". El jugador no va tenir dubtes a l'hora d'assegurar que gaudeix “molt més contra ells que al camp del Madrid. Ells es prenen els derbis diferent, a Madrid són més senyorets".

Piqué va recordar el derbi disputat durant la pandèmia quan "vam tenir el plaer de fer-los baixar al Camp Nou i a més em vaig presentar amb bicicleta, cosa que enlloc posa que estigui prohibit".

"Bartomeu ens va mentir a la cara, a Messi i a mi"

Quan més contundent va ser el central del FC Barcelona davant de Jordi Wild va ser en parlar sobre l'expresident del club, Josep Maria Bartomeu: "Ens va mentir a la cara a Leo (Messi) i a mi a la Ciutat Esportiva. Ell ens va dir que no sabia res sobre el Barçagate”, va afirmar. El català, que és un dels jugadors més importants a la pissarra de Xavi Hernández, va assegurar que en un primer moment va defensar l'expresident públicament en relació amb aquest cas: "Vaig sortir a defensar-lo en una roda de premsa, però sabia que era cert: la persona encarregada de tot el que ha passat era la seva mà dreta. En una entrevista posteriorment ho vaig criticar i em va escriure per dir-me que no era veritat".

En aquesta línia, el del planter va reconèixer que gran part del problema residia en l'entorn més proper de Bartomeu: "Va suspendre la mà dreta de feina, però no de sou". I va remarcar: "Tenia una relació cordial amb ell, però que em mentís a la cara en un fet tan greu va fer que el creués. S'han pres decisions poc encertades".

Defensa que els jugadors puguin beure: "Som persones joves"

El central, en un to relaxat, també va parlar del seu temps de lleure. En aquest sentit, Piqué va defensar que els jugadors puguin prendre's copes quan surten de nit: "És un tema tabú i cal treure'l. Som persones joves i cal trobar el moment per fer-ho, amb seny. Si no ho fas així, és la teva responsabilitat”.

Piqué no va refusar fer l'entrevista prenent cervesa -aquest dijous era dia lliure per a la plantilla- i va explicar en el context gamberro de la conversa que la seva beguda preferida als locals d'oci "és el whisky amb cola" i que li agrada "el whisky guarro". I parlant de la seva vida com a pare, el futbolista va reconèixer que "l'estabilitat dels nens i la família m'ha fet allargar la carrera", si bé va admetre que "m'he cuidat per rendir".

D'Ucraïna a la seva anècdota amb els paparazzis

El jugador sí que es va posar seriós per analitzar altres aspectes, com la guerra a Ucraïna i les sancions a Rússia. "No es pot penalitzar tota una societat per una persona", en al·lusió al president rus i la reflexió també es va estendre al Mundial de Qatar defensant que "cal pensar en la població d'aquests països, que els privis de l'esport perquè els seus polítics no fan les coses bé”.

Piqué es va referir a un altre dels seus assumptes habituals, com és la seva relació amb la premsa, i va explicar una anècdota amb els paparazzis. "Des de fa quatre o cinc anys no em segueixen. Els vaig llençar ous als cotxes, dos van impactar-hi i ja no han tornat".