L'episodi de nevades que ha afectat aquest cap de setmana a punts alts del Berguedà ha estat objecte de múltiples vídeos a les xarxes socials. Entre els més populars es troba la reacció de prop d'una vintena d'alpaques de la Granja Merolla de Berga en prendre contacte amb la neu.

L'explotació, ubicada a 950 metres entre Berga i Cercs, ha despertat aquest dilluns completament blanca. El fenomen ha estat enregistrat per la Maria Àngels Caus, propietària de la granja, en un vídeo que ja acumula més de 87.000 visualitzacions.

"Alpaques amb neu! Avui ha nevat a casa nostra al Berguedà" és el text que acompanya el clip on es pot veure més d'una desena d'alpaques buscant un bri d'herba en un terra cobert per la neu. "Com ho farem això amb aquesta nevada? Ara no teniu herbeta" fa broma Caus en veure com els animals miren sorpresos el paisatge que els envolta.

Les alpaques són una espècie originària dels Andes on hi troben temperatures baixes a les quals s’adapten millor, i que a Catalunya no és gens habitual pel clima benèvol i temperat de la majoria del país.