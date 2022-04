Fa dies que l'algorisme de Tiktok s'ha encapritxat amb els vídeos de noies joves vestides amb tops i pantalons de cuir i que es fan cridar milipilis. És impossible estar a Tiktok i que no t'aparegui com a mínim un vídeo seu, només cal dir que l'etiqueta milipili ja aconsegueix la barbaritat de 127 milions de reproduccions. Però què són les milipili i perquè ara ho estan petant a Tiktok? Bé, per a resumir-ho una mica, les milipilis poden ser tant una categoria social com un estil.

Milipili és la paraula que s'utilitza a l'Argentina per a designar les noies pijas de molts diners, té el seu origen en els anys 90 quan molta gent de classe alta posava el nom de Milagros o Pilar a les seves filles. La combinació de tots dos noms, mili - pili, va servir com una manera de designar a les pijas. El mateix que passa aquí amb el nom de Cayetano com a sinònim de pijo o pija. De fet, les milipilis vindrien a ser les nostres cayetanas però en versió argentina, i igual que elles, tenen un estil de vestir que permet identificar-les fàcilment.

Com vesteix una milipili

Una altra premissa d'aquest estil és que com menys roba millor: és a dir, samarretes d'estil cropped i ajustades, o bé aquests tops de fantasia que tenen enganxades unes mànigues llargues, però que deixen al descobert les espatlles. Ah, i són imprescindibles els pantalons de tir baix, i si poden ser de cuir negre, encara millor. Les vibracions que transmet el look és com si te n'anessis al Coachella del 2015. Aquest seria el retrat robot d'una milipili bé.

Encara que l'outfit no acaba aquí. També s'emporten les malles tipus ciclista, en tots els colors, les cadenetes per a la cintura, botes (a poder ser texanes) i bosses de cadena. Així mateix, estan inclosos els trencats, així com peces de vestir amb talls asimètrics o llaços. L'amor pel tir baix i destacar la cintura constantment no és que vagi a ser la millor notícia per a moltes que ja havíem aconseguit superar el trauma dels skinny dels 2000.

La popularització de les milipilis en la plataforma ha fet que alguns tiktokers també s'hagin mostrat crítics amb aquesta tendència. El primer motiu és el fet de reivindicar una moda que torna amb aquest ideal tan destructiu d'un cos prim i una cintura petita que ja en la seva època va generar bastants TCA. Altres punts ho critiquen perquè s'està donant via lliure a una estètica que representa un estil de vida al qual només té accés l'elit argentina.