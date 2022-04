La Gasol Foundation va tenir una idea: promoure una vida activa entre els nens, les nenes i els i les adolescents en el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una ball que animés a moure el cos. Per aquest motiu, l’exjugador de bàsquet Pau Gasol es va aliar amb el músic Macaco i aquest dijous va penjar en el seu compte de TikTok un vídeo al ritme de ‘Bailo la pena’ per combatre l’obesitat infantil. Fins aquí tot bé. O no. Per als usuaris no ha estat notícia l’acció de Gasol per promoure una vida sana sota el lema ‘Actívate’, sinó la seva poca traça amb el ball.

Relacionades El adiós de Pau Gasol