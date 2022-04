És la nova pregunta viral que corre per internet: “Què és aquesta estranya criatura?”. "És com una d'aquelles coses que veus quan la gent diu que ha trobat extraterrestres". Així ho va resumir via stories Alex Tan, el veí que se la va trobar fa una setmana encallada a la riba de la platja durant el seu passeig per Sunshine Coast, aQueensland, Austràlia. Un estrany animal –el va descriure- amb "mans humanes, cua de llangardaix i nas de sariga".

El nou enigma ja ha donat la volta el món: del Canadà a l'Índia, de 'Good Morning Amèrica' a la CNN. Tots els titulars parlen d'una "estranya criatura" d'aspecte "alienígena". “La gent necessita respostes”, ha anat atiant el seu descobridor a Instagram com si fos Charles Darwin preparant una teoria. Han sortit milers de teories a les xarxes. Hi ha qui jura que és un "mini chupacabras" i fins i tot un "marsupial extint". View this post on Instagram A post shared by ALEX TAN (@tanalex) Els experts aposten per opcions menys apocalíptiques: ualabi, cangur d'arbre o, la que més adeptes té, sariga. “Una sariga de cua de raspall inflada i xopa d'aigua que va perdre el seu pelatge”, ha assegurat Stephen Johnson, professor associat de la Universitat de Queensland.