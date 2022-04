És un divendres a la tarda i acabes de treballar, fa bon temps i has tret del fons de l'armari aquell top o samarreta de colors que tant anhelaves rescatar. Toca celebrar que el fred marxa i que els dies són més llargs. Tot el conjunt que portes requereix també que omplis de llum la teva mirada. Tampoc ets expert en maquillatge, però, més o menys, has adquirit algun coneixement com posar-te corrector, una mica de rímel i alguna cosa de coloret. Sempre tires del mateix, però aquesta vegada, donada l'ocasió especial, vols destacar. Penses en la teva mirada i en com engrandir-la i resulta que Rosalía comparteix el seu truc de bellesa per fer que els teus ulls també estiguin plens de llum. Te'l compartim.

Les tècniques de maquillatge de la gent famosa i les seves rutines del cuidat de la pell són molt virals a plataformes com TikTok o Instagram. Si xafardeges una mica per les seves profunditats, segurament veuràs una infinitat de trucs que faran que emfatitzis els teus trets. Això sí, hi ha tantes noves tècniques que a vegades oblidem les que s'utilitzaven fa temps. Això és el que ha fet la cantant catalana, ara propietària del mas Morera, rescatar un truc que farà que la teva mirada s'engrandeixi de manera exponencial. El més interessant és que és facilíssim i que t'ho pots fer en menys d'un minut.

Què necessites?

Per més inri, segurament no hauràs de comprar absolutament res nou per fer aquest maquillatge. Ves al teu necesser de tota la vida i rescata aquelles ombres que fa tant de temps que estan oblidades. Necessitaràs tenir a prop, a més d'uns pinzells de maquillatge: ombra d'ulls marró, una altra blanca (ocre també serveix) i aquella màscara de pestanyes que utilitzes cada dia. Dins d'aquesta rutina que fas sempre tires de la clàssica ratlla de l'ull. És cert que s'ha fet molt famosa i que queda fantàstica, però aquesta tècnica fa que els teus ulls quedin més allargats i no és això el que venim a explicar.

Com fer-ho?

El primer que has de fer és maquillar el plec de la parpella amb un to marró. Després d'haver maquillat aquesta zona per donar-li profunditat, amb un altre pinzell estén l'ombra d'ulls blanca o ocre per tota la parpella sobretot pel centre. Aquí ja tens tota la zona de la parpella més que preparada, fàcil i ràpid.

Quin és l'últim pas guanyador? Sí, posar-te la màscara de pestanyes, però no posis el mateix èmfasi en totes les pestanyes, centrat en el terç de la part final. Just amb aquest toc t'adonaràs que la teva mirada llueix molt més gran i més lluminosa. Després d'això, una miqueta de coloret i el cabell que no et tapi la cara i acabat.