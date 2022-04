A l'hora de netejar, cadascú té les seves rutines. El temps i l'experiència fan que cada persona vagi creant els seus trucs personals. Tanmateix, conèixer d'altres sempre és positiu. Amb la finalitat de difondre consells per facilitar aquesta tasca que no agrada a tothom han sorgit un grup d'influencers a les xarxes socials especialitzats en la neteja i en l'ordre. Te'n proposem cinc que, a banda de facilitar-te la feina, t'entretindran per les seves habilitats comunicatives:

Marie Kondo

Gurú de l'ordre, la japonesa Marie Kondo és una de les persones més reconegudes en el sector. Va ser una de les pioneres en fer créixer el fanatisme pels trucs de neteja i ordre, fins a arribar a escriure llibres com "The Life-Changing Magic of Tidying Up" o "Marie Kondo's Kurashi at Home", el més recent. Si el 2015 va aparèixer en el llistat de les 100 persones més influents del món a la revista Times, ho és per la seva capacitat de desfer el caos més gran. Així ho mostra al seu perfil d'Instagram, @mariekondo.

Xuso Jones

La neteja i l'humor són compatibles, així ho ha demostrat Xuso Jones. L'influencer, a banda de mostrar productes de supermercats com Carrefour o Mercadona que, segons ell, són eficients per deixar-ho tot impol·lut, també entretén amb els seus continguts. El seu perfil ofereix una combinació equilibrada que permet aprendre, alhora que passar-t'ho bé. Entre els seus continguts més vistos hi ha els petits consells de neteja que permeten deixar com una patena piques o electrodomèstics.

Vanesa Travieso

Sota el nom @ponorden, Vanesa Travieso aconsella sobre productes eficients per fer més fàcil la neteja, a banda de recordar elements essencials, com les rutines de reciclatge. Mostra com d'essencial és ordenar el que hi ha al nostre entorn i facilita trucs per a estalviar espai.

Alicia Iglesias

Netejar taques marrons en matalassos i fer que semblin nous o fer que un viatge de 4 dies no suposi una gran complicació pels addictes a la moda a l'hora de fer la maleta. Aquest és l'objectiu d'Alicia Iglesias sota el nom @ordenylimpieza a Instagram. Pels més interessats en el contingut d'aquesta influencer, poden ampliar les píndoles que ofereix a les xarxes socials amb el seu llibre, "Pon tu vida en orden".

Clean Mama

Si el que busques és motivació, aquest és el teu perfil. A banda d'oferir trucs, el perfil d'Instagram @cleanmama es basa en publicar recordatoris diaris que animen els usuaris a netejar diferents parts de la casa.

Aquests són alguns dels perfils més populars d'Instagram que permeten que l'usuari aprengui nous mètodes de neteja. Al mateix temps, els creadors de continguts també escolten els seus seguidors i apliquen els consells que els transmeten. Així, les xarxes socials es converteixen en el niu del coneixement col·lectiu.