A Tiktok se’n parla i se’n fa vídeos de tot. Manresa també protagonitza un espai a la xarxa social especialitzada en la creació de vídeos de curta duració. El hastag #manresa acumula 19,2 milions de visualitzacions a la plataforma. Això es tradueix en més de 19 milions de vídeos dedicats a la capital bagenca.

Els clips més destacats que inclouen aquest tag estan protagonitzats per cares conegudes de la Catalunya Central. L'streamer Norman López reacciona als comentaris de gent que parla de la ciutat, la religiosa Sor Lucía Caram aprofita la seva popularitat a la xarxa social per demanar ajuda per la fundació Convent Santa Clara de Manresa i la jove Shalanazzz es grava fent karaoke a l'interior del cotxe mentre circula pel Passeig Pere III.

Els coneguts influencers de la regió central no són els únics que llueixen la ciutat a l’aplicació. Usuaris anònims acumulen milers de visualitzacions ensenyant com exploren alguns dels punts més destacats de Manresa.

Hi ha qui té més interès per localitzacions de l'extraradi. Les restes de l'antiga discoteca Pont Aeri i el riu Llobregat són algunes de les ubicacions que acumulen milers de visualitzacions.

Ara bé, els vídeos en clau d'humor són els que tenen més visites. Els 'likes' s'acumulen quan els usuaris utilitzen per entrenar mobiliari urbà de l'exterior de l'estació Manresa Baixador, simulen converses amb l'escultura de Joaquim Amat-Piniella ubicada a la Biblioteca del Casino o s'enamoren a primera vista i busquen ajuda dins de la plataforma per identificar aquell manresà o manresana que els ha robat el cor.

No tothom però se sent còmode davant de la càmera. Així doncs, hi ha usuaris qui cedeixen el rol protagonista a terceres persones o situacions que desperten l'interés de tot aquell que navega per la xarxa social. En són exemple els vídeos que mostren l'incendi de la fàbrica Lemmerz el maig del 2021 o la intervenció dels Mossos per rescatar un jove que havia quedat penjat a la finestra d'un bloc de pisos.