Ser una persona despistada pot sortir car i pot arribar a provocar molèsties a l’entorn. O les dues coses a la vegada. Això és el que li va passar a una veïna de Girona que es va deixar engegat del despertador de casa seva. Els fets van passar fa unes setmanes en un habitatge del barri de Montilivi i van provocar que la dona fos multada amb cent euros.

Tot va començar amb una trucada a la Policia Municipal de Girona, a les 07:17 hores del matí, d’una persona que denunciava molèsties per sorolls procedents d’una alarma activada a l’interior d’un domicili situat al carrer Joaquim Botet i Sisó. Es tracta d’un vial que connecta el carrer Emili Grahit, a l’alçada de la caserna de la Guàrdia Civil amb la plaça Ciutat de Figueres.

Un cop rebuda la trucada a la centraleta de la policia, una patrulla es va dirigir al lloc concret on s’assegurava que hi havia el so de l’alarma. Els policies van comprovar tretze minuts després que el so procedia exactament de l’habitatge que la trucada havia assenyalat. Eren les 07:30 hores del matí. Era una molèstia causada per una alarma tipus despertador amb un so discontinu o intermitent. La policia va comprovar que a dins del domicili no hi havia ningú en aquell moment, ja que, probablement la persona que hi sol residir no hi era. Els veïns van explicar que feia dos dies que se sentien els sorolls d’aquella alarma i que, per això, havien decidit trucar la policia.

Un cop fetes totes les comprovacions els agents del cos policial van decidir aixecar acta de denúncia. Eren les 07:37 hores. L’endemà, la Policia Municipal va poder notificar a la veïna que havia estat denunciada pels sorolls continuats procedents del seu habitatge pel despertador que no havia desconnectat en un horari inadequat segons l’ordenança municipal reguladora de sorolls i de vibracions. Aquest text, vigent des del mes de febrer de l’any 2013, recorda que «el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials». En diferents articles deixa clar què no està permès. Per exemple, el que va fer la veïna: un so innecessari en un horari que es considera que és de descans: de les onze de la nit a les vuit del matí.

So innecessari en un horari inadequat

La veïna del barri gironí de Montilivi denunciada per molestar els veïns per no desconnectar el despertador, va ser multada per infringir l’article 19.1 de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Girona. El text indica que «els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 23 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè».