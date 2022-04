El 'tiktoker' mallorquí Naim Darrechi considera que a Espanya no hi ha igualtat entre homes i dones per culpa del feminisme. «No tardareu gaire a veure homes manifestant-se als carrers demanant drets», ha afirmat el 'tiktoker', que compta amb més de 28 milions de seguidors a la plataforma, durant un directe amb el també influencer José Nogales. En aquesta línia, els dos joves van demanar durant la retransmissió que «si hi ha algú aquí que pugui dir-me que els homes tenen els mateixos drets que les dones, si hi ha algú que pugui demostrar-ho, que entri en el directe i ho faci».

«Molts homes pateixen en silenci», asseguren, per la qual cosa consideren que s'han de fer «canvis de veritat» que facin que «Espanya torni a ser la d'abans». Per això, el seu amic José Nogales ha confessat als seus gairebé 453.000 seguidors que volia muntar un partit polític i fitxar Darrechi «perquè és un paio intel·ligent que sap del que parla». Tots dos consideren que podrien fer-ho millor que els «titelles» que actualment hi ha en la política espanyola. «Podríem ser-hi nosaltres amb un bon vestit, amb un bon discurs, amb una bona lluita», ha dit el mallorquí.

Diálogo entre Sócrates y Platón pic.twitter.com/vTEUfhrlaf — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) 20 de abril de 2022

En un altre moment del vídeo tots dos comenten que cal acceptar i tolerar l’orientació sexual de les persones. Mentre Darrechi diu que de fet no pots saber si t’agrada «la carn o el peix» si no ho tastes, Nogales li demana que no vagi per aquesta direcció, que a ell li agraden les dones, «molt». Però per a Darrechi, «el mascle ho prova i ho descarta, aquest és el veritable mascle».

El directe de TikTok no ha tardat a compartir-se per Twitter i altres xarxes socials, on molts internautes han criticat i s'han burlat dels dos 'influencers'. «Conversa entre Sòcrates o Plató», comentava un tuitaire titulant un fragment del vídeo. «Jo crec que és un troleig. No poden ser tan idiotes», comentava un altre usuari, o «quina eloqüència, quina consciència de la realitat, quines dents tan blanques, quanta laca, que...» afegia un altre en to de burla.