Els pronoms febles suposen un dels principals maldecaps per als estudiants de la llengua catalana i per aquells que la volen parlar i escriure correctament. Hi ha qui els qualifica d'una espècie en perill d'extinció i no són pocs els que pronostiquen la seva desaparició.

Que un vídeo on es parla dels pronoms febles en clau d'humor es viralitzi a les xarxes socials sembla un petit miracle de la llengua catalana. La responsable és l'actriu de la Garrotxa Anna Aumatell, que ja suma més de 100.000 visualitzacions al seu canal de TikTok, i alguns milers més en altres xarxes. Creieu que el català és fàcil? 🤓😂 pic.twitter.com/WOTCajZSMe — Anna Aumatell (@annaumatell) 20 de abril de 2022 Aumatell va fundar l'any 2012 la companyia teatral Pic Pic, ha participat en diversos videoclips, anuncis i curtmetratges. Actualment imparteix formació teatral i tècniques per parlar bé en públic a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. També forma part de l'organització del Festival El Petit Format i de la companyia Una Càpsula de Teatre. Des del 2020, va fer una aposta per les xarxes socials, on difon esquetxos humorístics i petits monòlegs amb la seva visió del món.