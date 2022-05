Mattel, Inc. i la seva icònica marca Barbie ha anunciat el llançament de la seva primera Barbie amb implant coclear, formant part del seu recent llançament dins de la línia de nines de moda més diversa i inclusiva del mercat.

Continuant amb el camí de la marca cap a una major representació de la diversitat global i la inclusió en l'àmbit de les nines de moda, i amb l'objectiu de permetre que els nens i nenes puguin interpretar encara més realitats del món que els envolta, la nova línia de Barbie Fashionistas inclou a Barbie amb implant coclear, Ken amb vitiligen, una nova nina amb cama protètica i noves opcions de Ken amb diferents estils de pentinat.

Barbie Fashionistas és la línia més diversa i inclusiva de Barbie, i des de la seva creació, s'han presentat més de 175 looks, oferint a les nenes una enorme varietat de tons de pell, colors d'ulls, colors i textures de pentinat, tipus de cos, discapacitats i modes per a triar. Durant el 2021 vuit de les deu nines més populars de la línia a escala mundial van ser diverses, inspirant així a les nenes a explicar més històries i a escollir-ne una que les pogués representar.

La Dra. Jen Richardson, principal autoritat en audiologia educativa, afegeix: "Em sento honrada d'haver treballat amb Barbie per a crear un reflex exacte d'una nina amb implant coclear. Com audiòloga educativa amb més de 18 anys d'experiència treballant en la defensa de la pèrdua auditiva, és una inspiració per als qui experimenten la pèrdua auditiva veure's reflectits en una nina. Estic encantada que els meus pacients puguin veure i jugar amb una nina que se'ls assembla".

Lisa McKnight, Sènior Vice President i Global Head of Barbie and Dolls, Mattel, ha declarat: "Barbie creu de tot cor en el poder de la representació, i com la línia de nines més diversa del mercat, ens comprometem a continuar presentant nines amb una gamma de tons de pell, tipus de cos i discapacitats per a reflectir la diversitat a la que els nens veuen en el món que els envolta. És important que els nens i nenes es vegin reflectits en el producte i que es fomenti el joc amb nines que no s'assemblen a ells per a ajudar-los a entendre i celebrar la importància de la inclusió".