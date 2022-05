Mercadona es reinventa i crea una gamma de productes que podràs incorporar a berenars i esmorzars, entre altres. La cadena de supermercats valenciana ha omplert les lleixes dels seus establiments amb un nou aliment: la nova gamma de patés i cremes de carn. Hi ha de diversos sabors i diversos packs per agradar a tots i totes.

I és que paté i crema de carn són dos aliments amb notables relacions. El paté es tracta d’una crema elaborada amb fetge i condimentat amb espècies. Això fa que sigui un producte amb un valor energètic més alt respecte la mitjana amb 350 calories per cada 100 grams. Aquestes calories provenen principalment dels greixos, ja que si ens fixem en els ingredients, el primer a aparèixer a la llista és la cansalada de porc. Si parem atenció als hidrats de carboni, els nous patés contenen 4,1 grams dels quals 0,8 grams són sucres. Tanmateix, si el que busques és un aliment amb un alt nivell proteic, aquest producte té una aportació baixa respecte a aquest nutrient (7,4 grams).

No obstant si aquestes dades et fan dubtar, Mercadona ha pensat també en aquelles persones que els agrada tenir una vida saludable i cuidar-se. Entre els diferents sabors, trobem l’opció del paté “light” amb la meitat de calories del producte convencional (142 calories), amb 3 grams d’hidrats de carboni -dels quals 0,5 són sucres- i amb només 3 grams de greixos -ho han fet possible canviant la cansalada pel fetge de porc-. A més, tot i ser baix en calories, la seva aportació proteica és més elevada que el normal amb 10 grams per cada 100 grams. A més, d’aquestes dues opcions, la cadena de supermercats també ofereix una per aquells que són detractors de la carn amb un paté elaborat amb la tonyina com a ingredient principal.