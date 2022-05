David Bustamante boxejarà el pròxim 26 de juny a "La Velada del Año" un esdeveniment organitzat pel conegut streamer Ibai Llanos, que consisteix en diversos combats entre gent coneguda en una mateixa tarda-nit. Inicialment, hi havia de participar l'actor Jaime Lorente, que ha hagut de declinar la invitació a causa del rodatge d'una sèrie el nom de la qual encara no ha transcendit. La productora ha recomanat l'artista evitar exposar-se a perills que puguin posar en risc el seu estat físic, segons va informar el mateix Llanos.

Bustamante será el nuevo rival de Jagger en la velada del año 2. pic.twitter.com/pu6Zp7fxDi — Ibai (@IbaiLlanos) 18 de mayo de 2022

Quan es va anunciar que l'estrella de "La Casa de Papel" i "Élite" no podria combatre, hi havia diversos noms sobre la taula sobre quin podia ser el substitut. Finalment, el nom escollit ha sorprès per no trobar-se entre els més mencionats a les xarxes. A Internet, l'anunci no ha passat desapercebut i s'ha omplert de reaccions sobre el fet que el substitut de l'actor fos el cantant David Bustamante, entre elles destaca la del manresà Jordi Wild.

Espero que los japoneses hayan actualizado sus edificios anti-terremotos porque cuando Jagger y Bustamante se peleen el mundo temblará. — Jordi Wild (@JordiWild) 19 de mayo de 2022

Es buen momento para recordar que Bustamante hizo el videoclip de "Dos hombres y un destino" en un ring de boxeo a dúo con Álex Casademunt.https://t.co/7HqEFnV6t3 — Pol Turrents (@polispol) 18 de mayo de 2022

Les entrades per anar a veure l'esdeveniment s'han esgotat en menys de 30 minuts i actualment només hi ha disponibles entrades per un mínim de 247 euros.