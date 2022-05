Les joguines per a dones ja fa anys que són un producte molt venut. A poc a poc, els complements eròtics s'han fet un lloc a la nostra quotidianitat i en la nostra forma d'experimentar dins de l'univers de la sexualitat. És més, moltes parelles els inclouen en les relacions sexuals diàries. Però, què passa amb les joguines expressament fetes per a homes? També n'hi han, tot i que solen passar més desapercebudes. Per aquest motiu, en aquest article te'n recomanarem algunes, per si te les vols comprar o les vols regalar.

1. Masturbador amb moviment

Aquesta joguina és una de les més famoses. Es tracta d'un masturbador que, gràcies al seu moviment i suavitat interior, provoca molt plaer a tot el penis. La part interior és de silicona de molt bona qualitat que intenta reproduir el tacte de la pell. Així mateix, és elàstica i està folrada d'un relleu que provoca encara més plaer. La seva vibració té diferents nivells i moviments i té una entrada per cada costat, opció que fa que el plaer per un costat o per l'altre sigui diferent. No porta piles, porta un cable amb entrada d'USB que es pot carregar a qualsevol lloc, fins i tot el cotxe, si és que en tens.

2. Aparell per fer massatges als mugrons

Habitualment, en les relacions, els mugrons de l'home es descuiden o es converteixen, simplement, una zona de pas. Ara bé, és increïble tot el plaer que pot generar la seva estimulació. Tot depèn dels gustos i per això cal provar-ho. Si resulta que ets d'aquells a qui li agrada molt aquest tipus d'estimulació, et presentem la joguina ideal. Es tracta d'un estimulador exclusiu per a mugrons que dóna petites descàrregues elèctriques, té un disseny molt simple i segur que dura molt de temps. Pots fer-lo servir sol, en parella o amb qui vulguis.

3. Ou masturbador

A diferència del masturbador amb moviment, aquest no inclou acció ni vibració l'interior. Però... el plaer que provoca és brutal. Té un material especialment elàstic i una textura que generarà una excitació enorme. Està dissenyat per estimular tota la zona íntima i és molt fàcil de fer servir, ja que és petit i flexible i el pots portar a qualsevol lloc. El material és suau i segur d'utilitzar ja que està testat i no és tòxic per a la pell. És molt fàcil de netejar: només cal esbandir-lo sota l'aigua i sabó amb PH neutre. El pots gaudir perfectament sol o incloure'l a les teves relacions sexuals habituals.

4. Estimulador de pròstata

Si ets un home heterosexual, llegeix bé això: la quantitat de plaer que es té a través de la pròstata és quelcom que has de provar. Pot ser et fa vergonya provar-ho amb la teva parella, així que… què millor que començar en solitari? Aquest estimulador té diferents tipus de vibració, en concret en té set. Ve amb càrrega USB i un disseny ultra silenciós. A més, és resistent a l'aigua, així que podràs utilitzar-lo a la dutxa o a la banyera. La nostra recomanació és que també facis ús d'algun tipus de lubricant, que mai sobra en aquesta zona.