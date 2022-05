Els reptes virals extrems resulten atractius per molts joves i el 'mataleón' o 'joc de la mort' s'ha convertit en un dels més famosos de TikTok aquest darrer mes.

En què consisteix el repte

El 'mataleón' consisteix a fer una clau d'arts marcials, en concret de jujitsu, agafant a algú per l'esquena i escanyant-lo fins a deixar-lo sense oxigen i inconscient.

Per realitzar aquesta clau s'immobilitza a la víctima per l'esquena, envoltant el coll amb els braços. Una pràctica que, si es porta a l'extrem, exercint més pressió al coll, causa una estrangulació respiratòria i pot ocasionar una lesió a la tràquea. Aquesta tècnica s'ha fet viral a les xarxes socials i ha estat imitada per adolescents, amb el perill que això comporta.

Acabar a l'hospital

La pràctica d'aquest repte ha portat un menor de 13 anys de València a l'hospital. El menor va caure desplomat en perdre el coneixement al pati després que un altre company li estrenyés amb força el coll, amb el consentiment previ de la víctima.

El nen va haver de ser evacuat per una ambulància a un hospital de València i, sortosament, tot va quedar en un ensurt. La direcció del centre escolar va advertir dels perills d'aquesta pràctica en la qual els alumnes poden arribar a matar a algú sense tenir cap intenció de fer-ho i tan sols pel simple fet d'aconseguir imitar el repte que han vist a les xarxes socials.