Instagram, una de les xarxes socials més utilitzades avui en dia està treballant en una nova característica que permetrà als usuaris personalitzar les vistes prèvies de les seves publicacions en el 'feed', perquè aquestes puguin mostrar als seus seguidors una part concreta de la fotografia retallada. Actualment, la xarxa social ofereix una vista prèvia d'imatges i vídeos emmarcant la part central d'aquests arxius i no permet als usuaris personalitzar la miniatura, només afegir marges blancs o eliminar-los. Després d'accedir al menú d''Edició' i 'Ajustar', es pot moure la fotografia i ajustar el contingut que es vulgui encaixar en el marc. També es pot fer servir una quadrícula a manera d'ajuda per enquadrar la imatge.

En el cas dels vídeos, només és possible o bé triar l'opció sense marges, de manera que l'ajust de l'enquadrament és automàtic, o bé incloure'ls. D'aquesta manera, la publicació mostra la totalitat del contingut, ja estigui gravat en horitzontal o en vertical. No obstant això, l'expert en enginyeria inversa Alessandro Paluzzi ha advertit un canvi en la forma en què es mostren les miniatures de les imatges ja publicades i ha compartit una captura de pantalla en el seu compte de Twitter. En ella es pot veure en el 'feed' del seu perfil la retallada personalitzada d'una imatge, que mostra una part concreta d'aquesta, sense anticipar en la miniatura uns altres dels elements que apareixen en la fotografia original.

Una vegada triada l'opció de personalització, en la part inferior de la interfície s'introdueix la llegenda 'Mantingui premut per desplaçar-se i escalar la zona desitjada', així com una quadrícula superposada a la imatge. D'altra banda, Paluzzi ha comprovat que Instagram també està treballant en una opció que permet pujar imatges amb una proporció de 9,16, de manera que les fotografies verticals es puguin visualitzar al complet. De moment, la companyia no ha confirmat si aquestes funcionalitats arribaran pròximament al públic global ni quan seria possible accedir a elles.