Polèmica per una ressenya a Google sobre una cafeteria a Alacant. L'opinió d'un suposat client acusava els empleats del local de ser uns maleducats i criticava que el menjar estava en mal estat. "Tenia un gust agre", era la frase amb la qual culminava un comentari que va acompanyar amb una valoració d'una estrella, i que ha estat respost de forma contundent pel propietari del negoci.

El propietari ha donat la seva versió dels fets en una resposta molt més extensa que la controvertida ressenya. La contestació del responsable ha generat una gran repercussió a les xarxes socials, ja que ha estat compartida amb una captura de pantalla pel compte 'Soy Camarero', un perfil amb una enorme comunitat de seguidors que difon comentaris relacionats amb diferents aspectes de l'hostaleria a Facebook, Instagram i Twitter (on també s'ha revelat el nom del negoci). La rèplica del titular del local ha estat publicada en totes aquestes plataformes, on acumula milers d'interaccions i comentaris.

A la resposta, el propietari comença identificant a l'autor de la valoració i el motiu de la disputa: una taula que, segons el seu testimoni, tenia el cartell de reservat. "Imagino que sou la família 'd'educats' que sense saludar ni res heu mogut les taules i cadires al vostre gust", comença escrivint l'empresari, que allarga la resposta al llarg de diversos paràgrafs.

Si no sabes comportarte en bares y restaurantes, quédate en tu casa, por cierto Google ¿Para cuándo unos filtros donde se revisen las reseñas? Posted by Soy camarero on Sunday, May 29, 2022

L'amo detalla la reacció que van tenir aquests clients quan se'ls va avisar que no podien fer el que estaven fent: "M'heu dit que em posi el protocol de l'empresa pel cu...". El responsable continua amb l'explicació del que va passar i indica que els suposats consumidors ni tan sols es van arribar a asseure. "No heu menjat res", afirma i afegeix, en resposta a la crítica a l'hipotètic mal estat dels aliments. "L'únic agre era la vostra educació".

El titular de la cafeteria prossegueix la seva argumentació i els convida a demostrar que el que diu no és cert: "Si sou tan valents, pugeu el tiquet del que heu consumit". El propietari llança una reflexió final sobre el sector de l'hostaleria amb un rotund: "No, el client no sempre té la raó".

Ja a l'últim paràgraf, l'empresari corona el 'zasca' al suposat client amb una queixa sobre les ressenyes: "Mai entendré com Google deixa escriure ressenyes a gent que ni tan sols s'ha assegut al local".