Cada generació té les seves aplicacions. En els mòbils de molts adults de la Generació X (nascuts entre el 1969 i 1979) no hi falten Gmail, Facebook, Whatsapp i, potser també, Candy Crash. Entre els millennials (1980 i 1995) triomfa Youtube, Telegram, Instagram, Clash Royale i Snapchat. I les generacions Z (1996 al 2010) i Alpha (a partir del 2010), què utilitzen? Vivim en una societat on les noves generacions cada vegada estan més digitalitzades, fins al punt que els infants aprenen abans a utilitzar les pantalles que a llegir. No és d'estranyar que les apps dedicades a aquestes edats siguin algunes de les més descarregades.

1. Twitch Els influencers del moment són a Twitch. Aquesta plataforma dedicada a les emissions en directe va tenir el seu boom en temps de pandèmia, quan youtubers i altres cares conegudes van començar a mostrar davant d'una càmera mentre jugaven, feien entrevistes o simplement passaven l'estona. Ibai, Auroplay, TheGrefg són alguns noms que poden arribar a reunir audiències milionàries als seus directes. Alguns mitjans de comunicació també hi han començat a emetre rodes de premsa, partits i esdeveniments. 2. Shein En l'àmbit de la moda, l'aplicació que més èxit té ara mateix és la de la marca de roba Shein. Aquesta multinacional xinesa destaca pels seus preus econòmics, amb peces de roba molt barata. El seu negoci és gairebé exclusivament online, tot i que acaba d'estrenar una botiga física a Madrid amb cues molt llargues i, al desembre passat, va obrir un establiment a Barcelona, però amb el nom de Shana. 3. Discord En l'apartat de la comunicació, entre la generació Z s'ha estès l'ús de Discord. Aquesta app ha crescut de la mà de Twitch. Els joves la fan servir per comunicar-se entre ells mitjançant xats de text, veu o vídeo. També hi ha espais reservats per conversar amb els streamers més famosos de Twitch. Un símil per a les generacions més grans seria el xat Irc Hispano o el Chat de Terra que triomfaven fa 20 anys. 4. Spotify Spotify és l'aplicació que més es fa servir per escoltar música, entre els adults, però també entre els nous usuaris d'aplicacions. Amb opcions gratuïtes i altres de pagament, Spotify permet escoltar cançons de totes les èpoques i crear les teves pròpies llistes. Té més de 406 milions d'usuaris a tot el món. 5. TikTok Una xarxa social que té un creixement exponencial gràcies a les noves generacions és TikTok. En aquesta plataforma es pot trobar vídeos curts amb tota mena de contingut, ja sigui de gent ballant, notícies, reptes... Aquesta plataforma destaca pel gran nombre d'usuaris que ha aconseguit a Espanya 20 milions d'usuaris dels quals un 28 % són menors. Regió7 també hi és present. #santfruitosdebages #viral #catalunya #euforia #musica #talentjove #tv3 #estiktokat #tiktokencatala ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey @diari.regio7 Qui és el teu preferit? #Euforiatv3 6. Instagram Tot i que TikTok va creixent, a les xarxes socials, la clara dominadora des de fa anys és Instagram. D'una app per penjar fotos, aquesta plataforma s'ha reinventat amb vídeos, stories i altres funcions que atrapen a milions d'usuaris, també de les generacions Z i Alpha. 7. Valorant En l'àmbit dels videojocs, un dels que més adolescents atreu actualment és Valorant. Es tracta d'un joc que va néixer coincidint amb el confinament de la covid-19 i que, des d'aleshores, aclaparar una gran audiència. És un 5 vs 5, és a dir, un enfrontament entre dos equips de 5 persones en el qual triomfa el primer equip que guanya 13 rondes (mata 13 cops els 5 contrincants).