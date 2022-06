T'imagines deixar una pilota a terra en un pendent i que aquesta comenci a rodar cap amunt, desafiant a les lleis de la gravetat? Això és el que passa als anomenats turons magnètics o turons gravitacionals, i n’hi ha alguns de repartits per tot el món.

En realitat, es tracta d’una il·lusió òptica que fa que l’ull humà percebi un pendent cap amunt, quan en realitat és cap avall. El fenomen deixa imatges d’allò més curioses, com la de cotxes en punt mort que es desplacen sols cap amunt.

Un dels turons magnètics (‘magnetic hills’, en anglès) més sorprenents és el de New Brunswick, al Canadà. Al seu voltant hi ha llegendes de bruixeria i d’imants gegants enterrats.

Hi ha turons magnètics a Espanya?

A Espanya tenim la Cuesta Mágica del Moncayo o de Crevillent, situada a la província d’Alacant. Un pendent costa avall clar per als ulls dels seus visitants, però no per als cotxes, que es desplacen cap amunt si no deixen posat el fre de mà.

A internet hi ha diversos vídeos de persones mostrant el curiós fenomen en aquest punt del País Valencià: