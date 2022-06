El gran repte del manresà Jordi Wild: 25 hores en directe davant la càmera

"25 hores, amics. Benvinguts a The Wild Project, benvinguts a aquesta absoluta bogeria!". Així va presentar el youtuber manresà Jordi Carrillo, conegut a Internet com a Jordi Wild, el pòdcast especial de 25 hores en directe que va dur a terme dissabte passat.

El bagenc va organitzar l’especial de més d’un dia de durada per celebrar l’èxit de The Wild Project. El projecte del manresà va arrencar el març del 2020 i en el transcurs dels darrers dos anys ha publicat 149 episodis, s'ha posicionat entre els pòdcasts més escoltats de l'Estat a Spotify i ha guanyat el Premi ESLAND a Millor Talk-Show 2021. La setmana passada el bagenc va voler encarar un nou repte: superar el rècord del periodista Enric Sánchez, que l'any passat va gravar un pòdcast de 24 hores seguides.

La idea d'establir una nova marca no va ser premeditada. Segons relata el manresà, la proposta va sorgir d'un comentari fortuït durant un programa anterior de The Wild Project. A priori la iniciativa va agradar a Carrillo, qui confessa que dissabte passat es va plantejar no tirar endavant el repte perquè "no es trobava al 100%".

Jo visc de la meva veu, m'agrada projectar i em notava limitat

"Jo visc de la meva veu, m'agrada projectar i em notava limitat" confessa el youtuber a la redacció d'aquest diari, qui assegura que el mateix dia de l'emissió especial va pensar que hauria de cancel·lar el programa per un seguit de problemes, entre els quals unes angines que feia dies que arrossegava.

Debats, experiments i una ouija en directe

Finalment, el repte va tirar endavant. El pòdcast va arrencar el dissabte 18 de juliol a la tarda i va finalitzar diumenge passades les 17 hores. Per a la retransmissió en directe, el bagenc va comptar amb un equip tècnic de dotze persones i més d'una quinzena de convidats.

Durant les 25 hores que va durar el programa, el manresà va dur a terme, entre altres coses, un debat sobre el capitalisme i comunisme amb l'economista Juan Ramón Rallo i el polític Roberto Vaquero, una tertúlia de terror i una taula de ciència entre alguns dels convidats habituals del pòdcast i una entrevista al periodista Jon Sistiaga. El youtuber també va tenir temps per tatuar-se els dits i fer una ouija. Tot això, sense parar per descansar, fet que va quedar evidenciat en la seva veu, cada cop més ronca amb el pas del dia.

Més de 6 milions de visualitzacions en set dies

Malgrat la fatiga d'hores acumulades sense dormir i els problemes de veu, el manresà no va aturar l'emissió en cap moment. El directe va aconseguir ben entrada la matinada un pic màxim d'espectadors de 75.000 espectadors. El diumenge les càmeres es van apagar quan el temporitzador va marcar les 25 hores i pocs segons. Carrillo va superar el repte. Una fita que el bagenc assegura que recordarà com a "simbòlica" i no com a una necessitat per tenir el seu nom marcat en cap llibre de rècords mundials.

Una setmana després de la seva emissió, el programa ja acumula més de 6 milions de visualitzacions a YouTube.

Número 1, 2 y 3 de Tendencias en Youtube ☺️

Gracias a todos los que habéis estado en la absoluta locura que ha sido el THE WILD PROJECT 25 horas en directo, he sobrevivido y no puedo estar más orgulloso. pic.twitter.com/CFhIVgUeF7 — Jordi Wild (@JordiWild) 19 de junio de 2022

Un pòdcast popular

The Wild project s’emet dos cops per setmana a Spotify i a YouTube i ja compta amb més de tres milions de subscriptors i un milió d'escoltes a YouTube. En els seus episodis, Carrillo parla de temes d'actualitat, esports, ciència, filosofia i misteri en format conversa, lluny de l'entrevista estàndard. Entre els seus convidats han passat cares reconegudes com les de Frank Cuesta, Ibai Llanos, Oriol Junqueras, Gerard Piqué, Dani el Rojo i Iker Jiménez.