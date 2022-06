A sor Lucía Caram li agraden les noves tecnologies i ho demostra sovint. La directora de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa utilitza les xarxes socials, especialment TikTok i Instagram, com a altaveu per promoure accions solidàries i demanar ajuda per als refugiats de guerra, ara especialment per al poble ucraïnès.

Entre les múltiples peticions i missatges de denúncia que comparteix al seu perfil, la religiosa també publica en forma de vídeo moments quotidians del seu dia a dia. En l'últim clip penjat al seu compte d'Instagram, on la segueixen més de 61.000 persones, Caram s'engresca en una conversació amb Siri, l'assistent de veu d'Apple. "Escolta Siri, necessito parlar amb tu" comença dient la religiosa des de la terrassa del claustre. La resposta no tarda a arribar. La popular veu de l'assistent acudeix a la petició i s'escolta a través de l'altaveu del mòbil de Caram. És en aquell moment quan la manresana expressa a la intel·ligència artificial que està preocupada. "Ho sento, ningú hauria d'estar espantat. Parlar amb algú de confiança podria ajudar. Si sents que estàs en perill, busca ajuda o demanem que truqui al telèfon d'emergències" aconsella l'assistent en resposta. Motivada a seguir amb la conversa, la manresana s'acosta l'altaveu a la boca i demana a la Siri si pot ser la seva psicòloga. La popular assistent es nega a respondre. Caram, que no volia aturar aquí la conversa, ha seguit bombardejant amb preguntes la veu d'Apple. "Crec que Siri s'ha enfadat" ha comentat en veure que no obtenia cap resposta de l'altaveu. El missatge final de l'assistent ha deixat la religiosa bocabadada: "Crec que el que més necessites ara és parlar amb un ésser humà". La manresana s'ha pres la resposta amb humor i l'ha compartit aquest diumenge al matí a les xarxes. A TikTok, el vídeo ja acumula gairebé més de 3.000 visualitzacions.