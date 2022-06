Ibai Llanos ha batut aquest dissabte, 25 de juny, el rècord de més audiència simultània a Twitch, amb la retransmissió en directe de la ‘Velada del Año 2’, que a les 20.00 hores ja ha arribat als més de 3 milions de dispositius connectats alhora per veure en ‘streaming’ l’esdeveniment de boxa, que se celebra al Palau Olímpic de Badalona (Barcelona).

Fins ara, el rècord de Twich el tenia el popular ‘streamer’ TheGrefg, que va ajuntar més de 2,5 milions d’espectadors durant la presentació del seu skin de Fortnite l’any passat. L’anterior rècord el tenia Tyler ‘Ninja’ Blevins, que el 2018 va reunir 635.000 espectadors per seguir la seva partida amb el raper Drake.

La primera vetllada d’Ibai, que es va celebrar el 2021, va arribar a pics d’1,5 milions de dispositius connectats per veure-la en directe, i va tenir més audiència que la final de l’Europa League, que s’emetia alhora. Aquest any, en canvi, l’1,5 milions d’espectadors ja s’havien superat durant la retransmissió de la catifa vermella prèvia a l’inici dels combats, a primera hora de la tarda.

Hemos superado en viewers a la velada del año pasado y estamos en la alfombra roja.



Esto qué cojones es. — Ibai (@IbaiLlanos) 25 de junio de 2022

Mr. Jagger vs David Bustamante

El combat que ha despertat més expectació, l’últim –que ha durat fins a les 23 hores– ha acabat amb la retirada de David Bustamante. El cantant només ha tingut un mes per preparar la vetllada contra Mr. Jagger, després de la baixa de l’actor Jaime Lorente.

En aquest temps, l’artista ha hagut de perdre 15 quilos i entrenar molt per mirar de fer front al guanyador de l’any passat, que ha aconseguit revalidar el títol per segon any consecutiu.

Bustamante ha començat molt fort en el primer assalt, però ha acabat sense alè i cedint davant Mr. Jagger.

«Estic molt cansat, però molt agraït per l’oportunitat. És un repte acollonant, però es noten els anys de diferència i els mesos de preparació. Gràcies a tot el públic, espero que sàpiga perdonar-me a qui he defraudat i vull donar l’enhorabona a Jagger. També vull agrair a Ibai per convidar-me i espero que aquesta sigui la primera de moltes», ha assegurat Bustamante després del combat.