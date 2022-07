La llibertat té un preu: has de prendre decisions constantment. Algunes de molt petites, com quins mitjons et posaràs per anar a la feina o quin dels selfies que t'has fet aquest matí davant del mirall de l'ascensor compartiràs als teus grups de Whatsapp. Altres, demés transcendentals, com si continuar en una relació, deixar la carrera per sempre o anar-te'n a viure a un altre país. I tens tot el dret del món a equivocar-te. De fet, és inevitable que passi de tant en tant. És part de l'experiència. És part del teu creixement. Tot i que seria genial encertar més sovint. I la ciència diu que ho pots aconseguir si prens les teves decisions en un moment concret del dia.

Bon dia!

Quan? Al matí. Segons una investigació argentina publicada a la revista especialitzada Cognition, diuen des d'Inverse, "les persones es prenen més temps per avaluar les seves opcions i prendre decisions precises al matí". És llavors quan la teva escorça prefrontal, la regió del teu cervell involucrada en la planificació dels comportaments complexos i la que controla els impulsos, està més afinada. És quan has ​​d'aprofitar per asseure't tranquil·lament, reflexionar sobre les diferents alternatives que tens al cap i escollir la més adequada. En cap altre moment del dia no gaudiràs d'aquesta claredat mental.

Hi ha coses que no requereixen ni un minut

De tota manera, a la teva vida hi ha molt més que grans decisions. També hi ha coses en què no val la pena gastar tant de temps ni tants recursos cerebrals. Per què passar-te una setmana donant voltes a quina maleta t'emportaràs a un viatge o quina pel·lícula veuràs al cinema amb la teva parella aquest cap de setmana? És esgotador. I la diferència de qualitat en els resultats no compensa perdre-hi el cap. En aquests casos, apunten els mateixos investigadors, “si necessites prendre una decisió en una fracció de segon, s'ha descobert que és millor fer-ho a la tarda”. La part del teu cervell àgil i veloç es troba en ple rendiment durant aquestes hores.

Menja alguna cosa, camina

En qualsevol cas, també has de tenir en compte certes circumstàncies que poden matisar aquests descobriments. Una de molt important és la gana. "Un estudi del 2011 sobre jutges va revelar que prenien decisions més favorables quan tenien l'estómac ple". I res no fa pensar que els jutges siguin especials. Tu, sí tu, també tens més possibilitats de prendre la decisió equivocada si no has esmorzat res. En aquest sentit, i si tries el matí per pensar en els teus moments existencials i prendre decisions importants, assegura't de no fer-ho amb l'estómac buit. No te'n penedeixis després d'haver dit adéu a la teva feina o d'haver-te declarat a aquella persona especial.

A la nit et desmelenes, és així

Una altra circumstància és el cronotip. Algunes persones matinen de manera natural, mentre que altres prefereixen ser com mussols que romanen desperts fins a altes hores de la matinada. Si ets d'aquestes últimes, i dorms poc i malament, no prenguis decisions al matí. Per a tu en concret no serà efectiu ni productiu perquè el teu cervell estarà adormit. Sigui com sigui, el que és clar és que has d'evitar prendre decisions a la nit. Segons Inverse, "la investigació mostra que és més probable que participis en compres impulsives a la nit". En general, ets més irracional quan cau el sol i la llum natural deixa d'influir-te. Fins i tot encara que et sentis 'on fire'.