Un pilot a Carolina del Nord, als Estats Units, va fer recentment un aterratge d’emergència en una carretera bastant transitada, un espectacular moment que va ser captat per una càmera. Les imatges mostren l’habilitat del pilot per maniobrar en una petita franja d’asfalt.

Vincent Fraser, un exmarí avui assistent de vol originari de Florida, volava amb el seu avió monomotor amb el seu sogre el 3 de juliol sobre el Parc Nacional Great Smoky Mountains, als Estats Units, segons ‘The Washington Post’. Tot anava amb normalitat fins que el pilot es va adonar que ja no podia ascendir. Poc després, el motor del seu Aero Commander 100 de 1967 es va aturar per complet. Fraser va aconseguir un espectacular aterratge entre cotxes al mig de la carretera. Va haver d’esquivar cables elèctrics i arbres que vorejaven el camí. El pilot només tenia 100 hores d’experiència.