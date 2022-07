Segur que ja has decidit el destí de les vacances i potser, fins i tot, deus tenir contractat l’allotjament i el mitjà de transport. Si ets dels que es queden a passar l'estiu a Espanya, potser t’és útil saber en quines províncies es roben més cotxes. Sobretot si encara ets a temps no de canviar de destí –potser no n’hi ha per tant–, però sí de mitjà de transport. I més encara tenint en compte que l’or negre i els seus derivats –els carburants– no paren de pujar.

Grans ciutats? En principi, sembla lògic pensar que les grans províncies, com Madrid i Barcelona, són les que acumulen un major nombre de robatoris. Però, en aquest cas, segons les dades que maneja la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa) –que engloba 200 companyies d’assegurances de tot el país–, Sevilla va ser, l’any 2020, la província amb més possibilitats de patir un contratemps de robatori d’un vehicle assegurat. Per ser exactes, la probabilitat en aquesta demarcació va ser un 91% superior respecte de la del conjunt d’Espanya. La van seguir la ciutat autònoma de Melilla (76%) i Ciudad Real (64%). Per contra, Pontevedra, Astúries i la Corunya apareixen com els tres territoris on es corren menys riscos. Cal recordar, però, que el 2020 va ser l’any en què es va produir el confinament per covid-19 a Espanya i la mobilitat es va veure dràsticament reduïda. Dades anteriors Segons dades del mateix organisme, el 2019 Sevilla ja va encapçalar l’estadística provincial essent on hi va haver més probabilitats de patir un robatori d’un vehicle assegurat. Per ser exactes, la probabilitat va ser un 88% superior respecte de la del conjunt d’Espanya. Aquell any la van seguir les províncies de Madrid (66%) i Huelva (44%). Les ciutats amb més robatoris de cotxes Pel que fa a ciutats, les dades situen Melilla al capdavant, ja que en aquesta ciutat autònoma la probabilitat va ser, el 2019, un 195% superior a la del conjunt de ciutats espanyoles de més de 75.000 habitants. A continuació, es van situar dues localitats de la província de Sevilla (Sevilla i Dos Hermanas), seguida de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Parla i Fuenlabrada (totes dues a Madrid). I el 2020, l’any del confinament per la pandèmia de la covid-19, va ser Sevilla (184,55% ), Parla, a Madrid (162,75%), Ciudad Real (137,07%), Melilla (125,42%), Dos Hermanas, a Sevilla (115,17%) i Santa Coloma de Gramenet (112,87%).