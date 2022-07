Les alpaques de la granja Merolla no són les úniques que han aconseguit fer-se un lloc entre els animals més populars de les xarxes. Ara, un emú (semblant a un estruç) ha irromput en el panorama de TikTok per l'actitud que mostra cada cop que la seva cuidadora intenta gravar un vídeo.

En aquest cas, tot va començar quan la cuidadora de l'animal, Taylor Blake, va decidir mostrar la seva feina a la granja. Amb el telèfon posat a lloc, Blake comença a parlar, mentre que l'Emmanuel travessa contínuament per davant d'ella. Blake l'adverteix que s'aparti, però l'emú fa cas omís i continua mirant el mòbil amb una actitud desafiant.

L'Emmanuel ho té clar. No s'apartarà i no ho fa en pràcticament cap dels vídeos que protagonitza. El seu objectiu és ser l'estrella del show i per a ser-ho, es planteja un repte: picotejar l'smartphone. "Emmanuel, no ho facis. Estic intentant educar moltes persones ara mateix" diu en un dels clips, mentre l'emú prefereix ignorar la seva cuidadora i apropar-se encara més al dispositiu. L'au es comporta de tal forma que sembla que interromp a Blake intencionadament i vol ser ell el protagonista del vídeo.

Tot i les instruccions de la seva cuidadora, en la gran majoria de vídeos l'Emmanuel ho acaba fent. Pica el mòbil i el tira al terra. L'animal s'ha convertit en viral a les xarxes i s'ha fet tan famós que fins i tot el presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, n'ha portat una rèplica al seu programa.

Amb vídeos de poc més de mig minut, Taylor Blake ha aconseguit que la granja on treballa, Knucke Bump Farms, tingui més d'un milió i mig de seguidors a TikTok.

Els vídeos amb l'emú són els més populars del seu perfil, ja que la gran majoria sobrepassen el milió de reproduccions. Tanmateix, allà, la jove també mostra altres animals com cérvols, llames, gallines i vedells.