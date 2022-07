Cobrar pel servei de terrassa és una cosa habitual en molts establiments hostalers d'Espanya. A Benavente (Zamora) però, s'ha donat un fet que les xarxes socials han viralitzat ràpidament. L'establiment en qüestió ha cobrat als clients cada viatge que el cambrer ha fet a la taula. Així, han hagut de pagar tres suplements de 20 cèntims, un per cada cop que els empleats anaven a la taula.

L'extra pel "passeig" de cada cambrer no ha estat l'única sorpresa que s'han emportat aquests comensals de Benavente quan han revisat el compte. El rebut computa també un euro per l'ús dels coberts, ja que els comensals van demanar un ganivet i una forquilla extres per a tallar una torrada.