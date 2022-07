Els clients sempre tenen la raó, menys si s'asseuen a una de les taules del restaurant viral Karen's Diner. En aquest establiment australià els cambrers tenen total llibertat per insultar i tractar malament als clients, als que reben amb cara de pomes agries i acomiaden de males maneres. Aquest tracte s'ha registrat en múltiples vídeos que circulen per les xarxes i acumulen milers de visualitzacions.

'Karen's Diner' es descriu al món com un local de menjar ràpid que ven "hamburgueses excel·lents servides a través d'un servei groller". Es tracta d'una experiència gastronòmica diferent que es converteix absurdament divertida per a molts clients. El nom no és casualitat, el terme 'Karen' s'ha utilitzat a les xarxes socials per fer referència a una dona, sovint irritant, que abusa dels seus privilegis i es queixa absolutament per tot.

Els cambrers poden dir i fer tot el que els passa pel cap: insultar, menysprear, donar un servei de menjar a una taula que no és... Al 'Karen's' demanar per parlar amb el gerent no serveix per a res, perquè així com assegura el local a través de la seva pàgina web, "ni tan sols a ell li importa".

Nou sucursals entre Austràlia i el Regne Unit

Tot i que d'entrada aquesta idea de negoci no sembla que pugui captar gaires clients, la cadena ja compta amb nou sucursals entre Austràlia i el Regne Unit. Segons anuncia la cadena, pròximament espera ampliar-se cap als Estats Units. A més, hi ha una llarga llista d'espera per poder gaudir d'aquesta curiosa i 'desagradable' experiència.

El restaurant està ambientat en els clàssics locals americans dels anys 50 i el seu plat estrella són les hamburgueses, 100 % artesanes on també s'inclou una opció vegana. Tot i que també pots demanar aletes, amanides i guarnicions, possiblement acompanyades d'una ganyota. A més, disposen de còctels i begudes extragrans. I si et dius Karen, et regalen una consumició.

Groller, però amb normes

Tot i que a primera vista sembla que hi ha total llibertat sobre el que es diu dins del restaurant, hi ha unes normes sobre temes dels quals es pot fer broma. No pot haver-hi comentaris racistes, homòfobs, sexistes o sobre el pes. A més, tampoc pots tocar als cambrers ni sexualitzar-los. Si ho incompleixes, et faran pagar el compte, marxar del restaurant i no et deixaran tornar.