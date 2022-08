Xavier Novell va renunciar per sorpresa al seu càrrec com a bisbe de Solsona el 23 d'agost del 2021. El motiu, en aquell moment desconegut, no era un altre que el bisbe emèrit es trobava en una relació romàntica amb Sílvia Caballol, una psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques de Súria. Tres mesos més tard, el 22 de novembre, la parella es va casar pel civil i, el passat mes d'abril, Novell es va estrenar com a pare de bessones.

Després d'un any de la renúncia que va convertir Novell en el primer bisbe casat de l'Església espanyola, la parella ha començat a mostrar pinzellades de la seva relació a través de les xarxes socials. L'esposa del prelat, que fins ara mantenia un perfil baix i privat a Instagram, ha obert recentment el seu compte a tots els usuaris de l'aplicació. Aquesta obertura arriba en el moment en què la bagenca ha començat a llançar rèpliques des d'aquesta xarxa social a diferents comentaris de perfils públics que havien criticat la seva relació amb l'exbisbe de Solsona, entre els quals es troben la religiosa manresana sor Lucía Caram i la periodista Pilar Rahola. També ha dirigit unes paraules al director solsoní, Aleix Albareda, responsable de l’obra Lo del bisbe. El conjunt d’aquestes publicacions han aplegat centenars de comentaris i han estat objecte de crítica en múltiples mitjans de comunicació.

En resposta a aquestes crítiques, en un darrer post Caballol ha publicat una carta de comiat, on comunica que guardarà silenci després de veure com s’han malinterpretat les seves paraules. L’escriptora ha assegurat, però, que no retirarà del compte les rèpliques que ha fet els darrers dies i deixa en mans dels usuaris «entendre o tergiversar» el seu contingut. I amb l’acció de deixar el perfil en obert també s’han mostrat posts anteriors amb un to molt diferent, de caràcter familiar i on mostra petits retalls íntims de la seva vida amb l’exbisbe.

Amb l'acció de deixar el perfil en obert també s'han posat en descobert posts anteriors amb un to molt diferent, de caràcter familiar i on mostra retalls íntims de la seva vida privada. L'escriptora va començar a generar contingut a Instagram el març del 2022 amb la publicació d'una imatge on mostrava el seu embaràs. En aquell moment faltava poc més d'un mes perquè les bessones del matrimoni, la Míriam i la Coaner, arribessin al món.

Mostres discretes d'amor confés

Abans de ser pares, la parella va penjar a finals de març la primera fotografia on se'ls veia junts. La publicació, acompanyada del missatge "Som un", va ser el tret de sortida d'una sèrie d'imatges que exhibeixen detalls íntims de la relació de forma discreta. Semblen publicacions fortuïtes però la seva composició és estrictament calculada. Caballol opta per ensenyar la seva vida, però sense mostrar massa detalls. Entre el contingut compartit per la bagenca predominen les selfies, fotos preses amb la càmera frontal, on les cares no s'acaben de veure del tot.

Vida bucòlica en un xalet al Bages

Tres mesos després del naixement de les bessones, la parella va compartir amb el món la primera foto de família. Els pares abracen pletòrics d'alegria les dues nenes sense adonar-se, o bé de forma fingida, que la càmera està capturant el moment. La instantània, que inclou el text "L'amor no té límits, la gent sí", és una de les més vistes de tot el compte, amb gairebé mig miler de reaccions i un centenar de comentaris. La segueix de prop un curt vídeo que l'escriptora va penjar el dia del seu aniversari, tot just fa una setmana, dels bebès al bressol.

A la foto, Novell i Caballol desmenteixen les especulacions de la possible instal·lació del matrimoni a principis de setembre del 2021 en un pis de la carretera de Santpedor de Manresa. Actualment, la parella està construint la nova vida de casats en un xalet, que inclou un espai amb jardí i piscina.

Crítiques a la premsa i a figures de l'àmbit religiós i cultural

A banda d'exposar la seva vida personal, Caballol aprofita el seu perfil per replicar les crítiques que ha rebut en els darrers mesos a partir que es conegués la seva relació sentimental amb el religiós. En les darreres publicacions la surienca parla de temes que li han fet mal personalment, com el d'un article periodístic escrit per El Mundo, o com les paraules de Sor Lucía Caram en els moments en què el bisbe va decidir posar punt final i abandonar el bàcul i la mitra de la diòcesi de Solsona. També crítica a l'actor i director solsoní, Aleix Albareda, responsable de l'obra Lo del bisbe, "d'oportunista" i per crear escenes "denigrants" per a representar la seva vida sentimental.

L’última rèplica, en format d’àudio, està dirigida a la periodista Pilar Rahola. Caballol es dirigeix a la comunicadora per haver acusat el seu marit «d’homòfob i integrista». En l’àudio, l’esposa de Novell detalla que les declaracions que comparteix en aquesta xarxa social no busquen «parlar en boca d’ell» ni convertir-la en la seva «defensora».

En aquest últim cas, Caballol ha carregat contra les declaracions que la periodista va fer en referència a les teràpies per curar l’homosexualitat que defensava el seu marit. En un àudio, la surienca assegura que Rahola només veu «la punta de l’iceberg». Caballol ha abordat el tema des de la seva posició com a psicòloga clínica i ha donat la seva opinió de com es tracten les crisis relacionades amb l’orientació sexual. «És un tema complicat que depèn de moltes variables» comença dient. La bagenca sosté que «experimentar crisis en la nostra orientació sexual són experiències habituals».

Tot i això, ha incidit en el fet que quan «algú experimenta una crisi d’orientació perquè sent atracció cap al mateix sexe va al terapeuta i ja està». D’altra banda, ha comentat que és més complicat per aquelles persones que «fa anys que senten atracció pel mateix sexe i, de sobte, tenen dubtes» i lamenta que aquesta crisi vingui promoguda per no «buscar un professional de la salut o un servidor de Déu de forma voluntària i explícita» per saber com solucionar-la.

Mentrestant, el prelat calla i es dedica a establir els pilars, després d’11 anys exercint com a bisbe emèrit, d’una vida fora de la Congregació.