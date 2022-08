Hi ha moments en què no pots contenir l’alegria, tot i que sigui amb petites coses. És el que li va passar al meteoròleg de la cadena nord-americana ABC7 Chicago, Greg Dutra. Mentre explicava en directe la previsió meteorològica, va descobrir que la pantalla en la qual es mostra el mapa era tàctil i interactiva, de manera que podia fer zoom i inclinar les gràfiques. «¿Puc fer això?», va exclamar amb satisfacció, deixant de banda per un moment si faria sol o si plouria a Illinois. Ell mateix va penjar la seva reacció a Twitter i no ho negarem: Dutra ens ha animat el dia.

L’expert fa tres anys que narra el temps en cadena de televisió, però fins dijous no es va adonar que podia «joguinejar» amb la pantalla. Dutra la va tocar sense voler mentre comentava les gràfiques i es va sorprendre al veure que l’havia mogut amb els dits. «¡Oh, he mogut el mapa! ¿Puc fer això?», va exclamar, mentre tornava a tocar la pantalla per corroborar-ho. El hombre del tiempo descubriendo que ha tenido una pantalla táctil todo este tiempo 😂 pic.twitter.com/gFvus4NNYX — Marcos Besteiro 👧🏻👶🏻 (@MarcosBL) 5 de agosto de 2022 No només es va sorprendre el meteoròleg. El presentador de notícies del matí, Terrell Brown, es va aixecar del seient i va comentar que havia de «provar això». Ràpidament es va acostar a Dutra, que no podia deixar de somriure, va tocar la pantalla i va cridar d’alegria. «¿Què està passant aquí?» El meteoròleg seguia en un núvol. «¿Puc fer zoom?», va preguntar abans de tornar a utilitzar els seus dits per engrandir una ubicació específica del mapa, amb la qual cosa Brown es va trencar de riure. La resta de companys de l’equip li van preguntar com podia ser que no sabés que la pantalla era tàctil, a la qual cosa va respondre que mai abans l’havia tocat. Com un nen petit, Dutra va continuar grapejant-la i va descobrir-hi una altra funció: també podia inclinar la vista aèria del mapa. «¡Déu meu! ¿Què està passant aquí?», va preguntar, atònit, abans de tornar a la realitat i explicar a l’audiència que les temperatures pujarien a la tarda. Això sí, amb un somriure d’orella a orella. La mateixa que ha provocat a Twitter: el vídeo ja suma més de tres milions de reproduccions.