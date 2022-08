Tres anys després d'agafar del bibliobús el llibre La nit estrellada, la Gal·la Castellot, una noia de 17 anys de Guardiola de Berguedà, decideix retornar a la biblioteca el llibre que havia deixat oblidat al prestatge de casa. Avergonyida pel temps que ha passat d'ençà que va agafar l'exemplar en préstec, la jove decideix immortalitzar en un vídeo per TikTok l'experiència de retornar la novel·la després de tant de temps. El clip ja acumula més de 133.000 reproduccions i 22.000 'm'agrada'.

Gal·la relata a Regió7 que va agafar el llibre el Nadal del 2019, abans de l'inici de la pandèmia. La jove berguedana acompanyava una amiga a retornar un llibre quan va decidir agafar-ne un que li va cridar l'atenció. "A mi m'agrada llegir, però acostumo a comprar llibres perquè m'agrada guixar-los. En aquell moment pensava que era bona idea agafar-ne un del bibliobús, però el resultat va ser bastant nefast", confessa. Mai va acabar de llegir-se el llibre, i tot i que ella era conscient que havia de tornar-lo, no ho feia.

Segons explica, la guardiolenca va demanar a la seva mare que retornés el llibre al Bibliobús del poble, ja que només passava els dijous i ella entre setmana resideix a Igualada pels estudis. La seva sorpresa va arribar quan la seva mare, gairebé tres anys després, va descobrir que el llibre encara era a casa seva.

A Catalunya, els usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals només tenen un període de 30 dies per llegir un document en préstec. Si ningú ha reservat l'exemplar es pot tornar a renovar fins a un màxim de tres vegades. Si no es fa aquesta gestió, es penalitzarà amb un punt per cada dia de retard. Quan un usuari acumula 50 punts, el carnet queda bloquejat durant 15 dies. En cap cas s'ha de pagar una multa econòmica.

La Gal·la havia de retornar el llibre però no tenia gaire temps i a més li feia molta vergonya. "Un dia vaig anar a la biblioteca d'Igualada i van avisar-me de què havia de retornar el llibre. De la vergonya que tenia, vaig començar a utilitzar el de la meva àvia", afirma.

Quan es va decidir a retornar-lo, va immortalitzar el moment en un vídeo per a la plataforma de TikTok, on amb anterioritat havia penjat altres continguts, però mai tan virals. "El vaig fer de manera impulsiva i per passar menys angoixa. Jo pensava que el vídeo em faria vergonya i l'acabaria esborrant, al final va agradar a molta gent", declara. L'actitud i les paraules de la bibliotecària la van sorprendre, ja que ella esperava que fossin més dures. La berguedana explica que "la dona era molt simpàtica i inclús em va estar insistint que agafes un altre llibre". La Gal·la no en va agafar cap més. Assegura no tenir "dignitat després de tardar tres anys a tornar-ne un".