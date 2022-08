Pensant que parlava amb l'alcalde de Kíev, José Luis Martínez Almeida es va comprometre a "deportar" a ucraïnesos refugiats a Espanya de tornada a Ucraïna perquè combatessin contra els russos. El seu interlocutor va resultar no ser Vitali Klitiscko, el regidor de la capital Ucraïnesa, sinó que eren dos humoristes russos afins al Kremlin que van fer caure l'alcalde madrileny en una broma. Abans d'adonar-se que allò era un engany, el dirigent del PP es va sincerar i es va disposar a donar suport "a l'enviament d'ucraïnesos a Ucraïna perquè lluitin allà", un fet en contra de la legalitat en matèria de protecció internacional.

Ja se sabia que Martínez Almeida va mantenir una trucada amb un humorista que s'havia fet passar per l'alcalde de Kiev. No obstant això, i tal com ha avançat el diario.es, els dos autors de l'engany - els humoristes russos Vovan y Lexus- han publicat un vídeo de 17 minuts amb diferents fragments de la conversa. En aquesta, el suposat polític ucraïnès denunciava la falta de soldats en el front i criticava als refugiats del seu país que es relaxaven a les "platges d'Espanya" quan la seva labor havia de ser "morir en el camp de batalla o guanyar".

"Pot Madrid ajudar-nos a deportar a Ucraïna als homes amb ciutadania ucarïnesa?" li van preguntar i Martínez Almeida els va assegurar que sí. "Per descomptat. No crec que això sigui un problema. Madrid dona suport a l'enviament d'ucraïnesos a Ucraïna perquè lluitin allà", afirmava l'alcalde. Però, el tema no va quedar aquí. L'alcalde conservador va arribar a assegurar que creu que "es necessiten més soldats per lluitar contra Rússia" i que "Madrid té la capacitat de transport si hi hagués una necessitat de deportar persones a Ucraïna".

En la conversa sobre els Estats dels Refugiats, de la Convenció de Ginebra, s'estableix la prohibició d'expulsar a un refugiat "que es trobi legalment en el territori". En l'article 33 es detalla que "cap estat podrà, per expulsió o devolució, posar a algun refugiat a les fronteres del territori on la seva vida o la seva llibertat quedin amenaçades".

Requisar béns

No va ser l'únic compromís de l'alcalde madrileny amb el seu fals alcalde ucraïnès. L'humorista li va preguntar sobre que estava fent l'Ajuntament per requisar els béns dels russos que vivien a la capital madrilenya i si seria possible que, una vegada intervinguts, aquests fossin distribuïts "gratis" als ucraïnesos refugiats. Almeida li tornava a assegurar que s'havien posat en marxa tots els recursos per "aplicar totes les resolucions de la UE relatives als russos a Espanya".

Tot seguit, va mostrar el seu ple convenciment en què "és necessari castigar als 'bastardos' russos a Espanya i a Madrid". 'Bastardo' és un qualificatiu que mai s'ha sentit en cap altre moment entre els dirigents polítics espanyols per referir-se als russos. Tampoc s'ha parlat en cap moment de requisar béns als ciutadans russos que viuen a Espanya, sinó als oligarques pròxims al règim.

Activisme nudista

La conversa s'allarga durant 17 minuts en el que es va fent cada vegada més estrafolària. El suposat alcalde de Kíev assegura que activistes ucraïnesos a Espanya farien una actuació "despullats" davant les delegacions de l'OTAN a Madrid i que també les "pintarien de restes fecals". Almeida no entén la segona part del suposat pla, però acull amb entusiasme el pla d'aparèixer despullats. "Molt interessant. Probablement, és la millor metàfora per mostrar a la gent el que està passant actualment a Ucraïna".

Inclús, li arriben a plantejar que l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev, participaria en aquell acte i que també aniria despullat. "No estic tan segur de la meva figura", s'excusava Martínez Almeida entre riures al ser preguntat sobre si volia també participar-hi.

Final desconcertant

Després, les bromes comencen a fer-se més evidents. L'humorista li assegura a l'alcalde madrileny que "odia" a l'escriptora Almudena Grandes, tot i no haver llegit cap llibre i aquest, després d'esclatar a riure amb diversos assessors només sentir el nom de la novel·lista morta, confirma que tampoc ha llegit cap dels seus llibres. A continuació, el suposat alcalde de Kíev li recorda a Almeida el dia que va colpejar un nen al cap amb una pilota de futbol, l'escàndol de la compra de les mascaretes, i inclús, li diu que sap que el seu nom de pila 'carapolla'.

L'alcalde madrileny, somrient en tot moment, va encaixant cada cop, fins que la conversa es torna massa estranya. "Potser recordes quan et vaig posar el penis a la boca?", li diu l'humorista al ser preguntat per Almeida sobre si algun dia havia estat a Madrid. En aquest moment li canvia la cara. Desconcertat, afegeix: "No, no, no t'entenc". "Parlaré amb l'ambaixador sobre l'actuació (despullar-se)", diu intentant reconduir la conversa, però l'humorista insisteix: "També et posarà el penis a la boca". Almeida, sense saber que fer, mira a la dreta, a un dels seus assessors que està darrere la pantalla, sembla entendre que és víctima d'una broma. El vídeo es talla.