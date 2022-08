La Terra, tal com la coneixem ara, no és la mateixa que la de la fa 750 milions d'anys. L'exenginyer de Google, Ian Webster, ha creat un mapa interactiu que permet fer un viatge en el temps i descobrir en quina ubicació es trobava la ciutat on vius fa milions d'anys.

L'eina s'anomena Ancient Earth Globe i, a través d'una interfície similar a la de Google Earth, mostra com a evolucionat la composició del globus terraqüi des del període Criogènic, ara fa uns 750 milions d'anys, fins a l'extinció dels dinosaures. L'interactiu permet escollir una localització del mapa i conèixer en quin punt exacte es trobava en 26 períodes diferents com el Cretaci, el Juràssic, el Triàsic, entre molts altres. Regió7 ha fet una cerca per tal de saber en quin punt de la Terra es trobava Manresa fa 300, 150, 90 i 20 milions d'anys enrere. Aquest ha estat el resultat: Pots consultar més localitzacions accedint a aquest enllaç.