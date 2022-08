Un bon esmorzar mediterrani ha de constar, tant sí com no, d'un cafè amb llet, un suc de taronja i una torrada de pernil serrà i tomàquet (si es pot afegir formatge manxec, millor encara). Però els alemanys no tenen clar que aquesta sigui la recepta perfecta per a la seva primera ingesta diària. Almenys no si fem cas a la publicació d'una fotografia de Helmut Bester Mann que assenyala que un grup de 10 alemanys va prendre en poques hores fins a 600 cerveses en un local d'una platja de Palma de Mallorca.

El més sorprenent de tot és el cost total d'aquest àpat: 1.260 euros que es reparteixen entre 10 persones. Alemanys, per cert, que haurien digerit unes 60 cerveses cadascun, a una mitjana de 20 litres si aquests fossin ampolletes de 330 ml. Són realistes aquestes xifres? O el tiquet està manipulat? En realitat, aquesta factura emesa un dimarts a les 10.30 hores en el bar Tentinejo de platja de Palma sembla real, però no seria la primera vegada que es manipula per a intentar aconseguir fer-se viral d'alguna forma. L'única cosa clara és que de ser certa, aquesta història passarà als annals de la història d'aquest petit local mallorquí.