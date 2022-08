Escena surrealista en un dels locals més emblemàtics del centre de Vigo. El polèmic youtuber Borja Escalona, conegut pels vídeos on es cola a llocs privats i prova productes gratis, es trobava el 9 d'agost retransmetent en directe pels carrers de la ciutat gallega quan va decidir entrar a A Tapa do Barril, un establiment popular per la qualitat de les seves empanades.

En un primer moment, la conversa entre el creador de contingut i el personal és molt desentesa. Escalona comenta que el local és una de les recomanacions habituals de la ciutat i, després de provar l'única empanada que quedava a la botiga, diu que "la massa és un espectacle". Malgrat això, tot es trenca quan arria el moment de pagar el producte.

"Només coses gratis"

El youtuber recorda a la dependenta que abans de menjar-se l'empandilla havia dit en veu alta que "només menjo coses gratis" i que li està ensenyant la botiga als seus milers de seguidors: "He de pagar-la?", pregunta sorprès. "Sí, no te la regalaré" li contesta la noia. "Jo ni faig ni desfaig, no soc la responsable", assegura.

Finalment, després que li fessin pagar, l'home envia una amenaça a la treballadora: "us arribarà una factura de la meva empresa per 2.500 euros per la promoció que us he fet".

L'establiment es defensa

Després dels fets, A Tapa do Barril ha volgut pronunciar-se públicament. "Cobrar pel nostre treball ha suposat una desena de puntuacions negatives al nostre perfil de Google (persones que mai han menjat les nostres empanades) i enviades al nostre negoci insultant al nostre equip", expliquen a través d'un comunicat a les xarxes socials.

"També ha sigut un disgust per una persona que estava fent la seva feina i se'n va sortir de la millor manera possible: amb professionalitat i respecte", recalquen.

A més, han aprofitat per condemnar aquest tipus de contingut: "Des d'aquí, volem donar les gràcies a tots els missatges d'afecte que estem rebent i també, alertar de l'ús que certes persones estan tenint a les xarxes socials: missatges i discursos des de l'odi i la violència, des de la falta de respecte i el "tot val" pel click".

Youtube li tanca el canal arran dels fets

La plataforma de vídeos ha tancat la conta del creador de contingut després que, Ana Terzado, propietària del local anunciés que l'anava a denunciar davant la Policia Nacional, perquè Escalona havia assegurat que tot havia sigut un muntatge i estava manipulat, cosa que ella nega rotundament.