El futbolista Gerard Piqué i la seva nova parella ja no s'amaguen. Segons les ‘Mamarazzis’ d’El Periódico, el mateix grup editorial que Regió7, la parella va assistir aquest divendres a la nit al concert de Dani Martín al Summerfest Cerdanya.

Allà, acompanyats del pare i del germà de l’esportista i d’alguns amics, no van dubtar a mostrar que la seva relació és oficial. «Es van fer petons i hi va haver molts gestos de complicitat: abraçades, carícies», indiquen les periodistes. A més, «no es van amagar» i el públic va aprofitar per fer fotografies i vídeos. Algunes de les imatges ja circulen per les xarxes socials.

Ojo Piqué y su acompañante. pic.twitter.com/OXKOIKrrSo — Maestro de Sillón (@MaestroMelena) 20 de agosto de 2022

El mitjà anglosaxó ‘The Sun’ va revelar el nom d’una de les dones més buscades d’aquest estiu. La jove de 23 anys és Clara Chía Martí.