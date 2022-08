Aquest cap de setmana, Socialité ha sorprès tothom amb la publicació d'un vídeo en què es veu Gerard Piqué gaudint d'una vetllada romàntica amb la seva nova parekka, Clara Chía, al concert que Dani Martín va oferir al Summerfest Cerdanya de Puigcerdà. Les imatges són força clares: la química en la parella es palpa, i el futbolista fins i tot s'atrevia a fer petons a la jove.

Ara bé, quina deu haver estat la reacció de Shakira a aquest polèmic vídeo? Socialité ha avançat a través d'un confident que les imatges han estat com una gerra d'aigua freda per a la cantant: "està molt enfadada per veure el pare dels seus fills amb una noia en públic". Tot per un suposat pacte que hauria signat la parella i amb què estaria prohibit que cap de les dues parts es mostri davant les càmeres amb les seves respectives parelles el primer any des de la ruptura.

Per tant, per a Shakira, això hauria estat un cop baix més que s'hauria carregat la confiança dipositada a Piqué després de la ruptura. Ara bé, aquest presumpte pacte no ha estat confirmat ni per l'artista ni pel jugador.