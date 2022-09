La victòria del rebuig a la Constitució redactada per una Assemblea paritària a Xile ha sigut una de les notícies del panorama internacional aquesta última setmana. Durant les votacions, el president Gabriel Boric va comparèixer al Liceu Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, ciutat de la regió natal del dirigent situada al sud del país, per convidar tota la ciutadania a acudir a les urnes i ser part d’aquest «moment històric».

Tanmateix, un ‘petit’ convidat especial va acaparar totes les mirades durant l’al·locució del màxim mandatari al país llatinoamericà. Un nen disfressat de Superman muntat en una bicicleta va robar tot el protagonisme a Boric, des que va sortir de casa seva fins que va concloure la seva compareixença.

NO PUEDO PARAR DE MIRARLO pic.twitter.com/TuuvyxUrbz — José Luis Sastre (@jl_sastre) 6 de septiembre de 2022

Identitat del mini Clark Kent

Les imatges compartides per Eugenio Perea a Twitter, que ja acumulen més de 40.000 m’agrades en un dia, mostren com un nen vestit amb el vestit del superheroi de l’Univers DC es dedica a donar voltes amb la seva bicicleta de joguina al voltant de la tribuna on el president Gabriel Boric està portant a terme la seva proclama.

Segons la Televisió Nacional de Xile, es tractaria d’un nen d’acollida que està sota l'atenció de María Soledad Font, mare del cap de l’Executiu.