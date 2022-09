Hi ha converses entre mares i filles que queden en el record. I n'hi ha d'altres que, per sort o per desgràcia, queden enregistrades a les xarxes socials. Aquest és el cas de la conversa que van mantenir i penjar a les xarxes socials la Valeria i la seva mare Hilda Siverio, malalta de càncer de mama.

Mare i filla fa temps que tenen compte a TikTok i és en aquesta plataforma on parlen sense tabús de la malaltia que pateix la progenitora des del 2014. Entre tots els seus vídeos, n'hi ha un que ha commocionat els usuaris d'aquesta xarxa social. En el clip les dues dones debaten entre llàgrimes sobre l'evolució de l'estat de salut de la progenitora i el futur de la família.

"Si et vols quedar, a nosaltres ens agradaria que estiguessis aquí però jo prefereixo que estiguis allà a dalt (fent referència al cel) i que estiguis bé a haver d'estar aquí patint" comença dient Valeria, que es troba asseguda juntament amb la seva mare al balcó de casa. El clip té una duració de més de cinc minuts i en ell la jove deixa anar frases tan emotives com "si tu no pots seguir lluitant no forcis el teu cos perquè l'últim que volem els teus familiars és veure't marxar malament" o "el que has de tenir clar és que en cap moment has deixat de lluitar i quan te'n vagis vull que ho facis tal com ets: sent feliç".

Quan te'n vagis vull que ho facis tal com ets: sent feliç

Entre llàgrimes, la filla de Hilda aconsella la seva mare, que ara el que li cal és no pensar en la família sinó en ella mateixa. La jove declara que la mort de la seva progenitora deixarà un buit molt gran: "No t'oblidarem però aprendre'm a viure sense tu.

Hilda, que en un primer moment reté l'emoció, assegura a la seva filla que "sempre he tingut l'opció d'escollir: de viure amb patiment o viure sabent que és dur però fer-ho feliç". Les seves paraules, revela, vol que serveixin com a lliçó per a totes les persones que estima així com per als seus seguidors. "Sempre pots escollir. I jo, per exemple, amb tot el dolor, sempre he escollit ser feliç i ser agraïda amb la vida perquè, al cap i a la fi, és l'única que tens. Quan jo senti que ja estic cansada, quan no pugui més, simplement pararé" explicava amb les primeres llàgrimes als ulls.

A la Hilda li van diagnosticar càncer triple negatiu amb metàstasis múltiple dotze anys enrere. "Es tracta d’una tipologia que comprèn aproximadament entre el 10% i el 15% del total de casos de càncer de mama i que pitjor pronòstic presenta”, explica el director del servei d’oncologia de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, Àngel Seguí.

La conversa entre les dues acaba amb una promesa i una abraçada. "Quan te'n vagis, no m'apagaré" comenta la jove, abans de fer un comentari graciós per deixar enrere tots els comentaris negatius que han compartit. "Què haurem de fer? Doncs tirar endavant i ballar" manifesta entre rialles. La Hilda es fon en una abraçada amb ella. Després somriu i finalitza el vídeo dient: "Això és el que fa la mama sempre: ballar".

Més de 937.000 persones segueixen el dia a dia de Hilda al seu compte @hilda_70, des d'on comparteix la seva batalla contra el càncer. La dona, natural de Tenerife, exposa la seva vida de forma sincera i divertida. El seu perfil és conegut per oferir vídeos on relata ballant tant les bones com les males notícies respecte a l'evolució de la seva salut.