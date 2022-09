Sor Lucía Caram ha utilitzat les xarxes socials per queixar-se a l'Ajuntament de Manresa de l'absència d'informació sobre la Fundació del Convent de Santa Clara al web del consistori.

En un clip curt penjat al seu perfil d'Instagram, la religiosa manresana i directora del Convent de Santa Clara ha denunciat que la institució no figura "ni com a fundació ni com a entitat religiosa" al portal digital de l'ajuntament.

"No estem, no existim" afegeix la religiosa al final del vídeo en to burlesc. Posteriorment, Caram assegura que la fundació està activa i ho fa aixecant el polze en un gest d'aprovació.

Ara per ara, als comentaris del clip, que ja acumula més de 800 m'agrada, no hi figura cap resposta de l'ajuntament.