Els porcs, a més de ser un dels animals més intel·ligents, també es poden comunicar amb els humans per fer-los saber què volen. Així ho ha demostrat la californiana Mina Alali al seu compte de TikTok, on ensenya els sitema i els trucs que fa servir per comunicar-se amb la seva mascota, en aquest cas, un porquet vietnamita.

El secret és fàcil: uns botons de colors. Aquesta petita eina, ajuda a fer que l'animal pugui demanar-li si té gana, set, o a dir que sí o no. Cada botó respon a una demanda, i té un color diferent, que l'animal associa amb cada necessitat. Quan el prem, el botó emet un so: "tinc gana", "tinc set", "sí" o "no".

El porquet, com es pot veure en diferents vídeos a la xarxa social de TikTok, demana aigua a la seva cuidadora quan no en té o demana més menjar quan té gana. Això fa que, com també ensenya en un dels seus vídeos més virals, animal i humà, tinguin "petites discussions". Mentre ella ensenya a càmera quin és el seu 'look' del dia, el porquet prem un botó: "tinc gana", demana. Ella, que se sorprèn, prem el botó del 'no'. L'animal replica "sí", "tinc gana". Els segons passen mentre ella segueix dient que 'no', que fa poc que ha menjat, però l'animal no es dona per vençut i segueix demanant menjar.

Com ha aconseguit que associï color amb necessitat? En un altre clip, Alali mostra com ensenya a l'animal un nou color: el verd. La noia li apropa un llibre de color verd, repetint en diferents moments la paraula "verd". Deixa el llibre lluny i li pregunta: "on està el verd", i replica "ves al verd". L'animal va cap al llibre i es para davant seu, ella li diu "bon noi" i li dona un premi, menjar. Això, més endavant, farà que l'animal ho associï amb una nova necessitat i pugui demanar-li a la seva cuidadora el que necessita.

Un gos que demana anar al carrer, jugar o menjar

Un altre cas molt similar és el d'una parella d'espanyols que tenen un gat i un gos. En el seu compte, @branparlante, ensenyen al seu gos a parlar amb ells. L'animal els avisa quan vol sortir a passejar, quan té gana o quan està a casa i vol jugar amb el seu "papi". Ells tenen dues una càmeres que graven el lloc dels botons constantment. Expliquen que també han intentat ensenyar al gat, però aquest fa cas bastant omís, al contrari que el gos, que cada dia aprèn un botó diferent. Ara, en té més de 15 diferents i cadascun els avisa d'una necessitat diferent.