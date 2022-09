El funeral d'Elisabet II sigut un fet històric que cap mitjà de comunicació ha obviat. Amb la mort de la monarca britànica, mitjans de comunicació d'arreu del món han invertit tots els seus esforços a relatar cada detall de l'esdeveniment. En un moment així, els nervis, les presses i la pressió poden acabar jugant males passades als periodistes que hi treballen, tal com li ha passat a Andrea Aguado, reportera d'OkDiario.

El digital d'Eduardo Inda va enviar la jove a Londres, des d'on va informar sobre tot el que hi estava succeint. Tanmateix, quan estava a punt de parlar davant de Westminster Hall, la tensió va fer-la reaccionar d'una manera que l'ha fet viral. Estava preparada per explicar les últimes novetats davant la càmera quan una nena vestida amb una jaqueta vermella va aparèixer al seu costat, colant-se al pla i interrompent la seva tasca. Aguado llavors, clarament molesta per la presència de la menor, i pensant que ningú la veia i ni l'escoltava, va pronunciar en veu alta l'insult "aquesta p*ta nena".

El moment no va poder-se veure's en directe ni en diferit, però s'ha difós "internament" segons han apuntat fonts coneixedores a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Això ha provocat que el vídeo es difongui a les xarxes socials massivament, fet que ha causat que Aguado esborri el seu perfil de Twitter. OkDiario encara no s'ha pronunciat al respecte.