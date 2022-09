Lidl triomfa a Twitter amb un missatge en què fa una picada d’ullet a Joan Laporta i a les palanques econòmiques que el Barça va utilitzar aquest estiu per sacsejar el mercat de fitxatges internacional. La cadena de supermercats ha utilitzat aquesta pràctica per publicitar a la xarxa social un set de palanques que té un cost de 12,99 euros, citant directament el president del club del Camp Nou.

«A preparar-se per al mercat d’hivern, Joan Laporta», ha escrit aquesta empresa, en un missatge que ja s’ha fet viral i en qüestió d’hores ja supera els 13.000 likes i els 2.500 compartits.

El Barcelona es va convertir en el principal agitador de l’estiu amb els seus fitxatges, entre els quals hi ha el polonès Robert Lewandowski, guanyador de la Pilota d’Or. En un any que a priori es presentava complicat en aquest aspecte per a l'equip blaugrana per la delicada situació econòmica del club, la direcció ha aconseguit activar les palanques econòmiques necessàries per portar futbolistes que els ajudin a continuar sent competitius.

Així, a més del polonès, també han aterrat al club l’extrem Raphinha (Leeds), els defenses Jules Kounde (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Héctor Bellerín (Arsenal) i el centrecampista Franck Kessie (Milan).